AC Milan weet in extremis druk op Napoli nog enigszins in stand te houden

Zondag, 13 november 2022 om 20:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:14

AC Milan heeft zondagavond ternauwernood puntenverlies weten te voorkomen. De ploeg van trainer Stefano Pioli kwam al vroeg op voorsprong via Rafael Leão, waarna Antonin Barak de gelijkmaker voor zijn rekening nam. In blessuretijd besliste Nikola Milenkovic ongewild het duel door een eigen doelpunt te maken: 2-1. Door de zege blijven i Rossoneri enigszins in het spoor van Napoli, dat acht punten meer heeft dan de Milanezen. Fiorentina staat tiende.

Bij Milan begon Sergiño Dest op de bank. De Amerikaans international zag zijn rechtsbackpositie worden ingenomen door Pierre Kalulu. Centraal achterin kreeg Malick Thiaw de voorkeur boven onder meer Simon Kjaer. Voorin moest Olivier Giroud voor de doelpunten zorgen. De Fransman werd geflankeerd door Brahim Díaz en Leão. Aan de kant van Fiorentina had trainer Vincenzo Italiano een basisplaats in huis voor Sofyan Amrabat. Barak en Arthur Cabral waren samen met Jonathan Ikoné de meest aanvallende pionnen bij la Viola.

Giroud ?? Leão! ?? De twee Milanese spitsen vinden elkaar makkelijk en de Portugees maakt het koeltjes af ??#ZiggoSport #SerieA #MilanFiorentina pic.twitter.com/V3l487QmwY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2022

Milan schoot uit de startblokken en kwam al binnen twee minuten op voorsprong. Een slim passje van Olivier Giroud stelde Leão in staat om met zijn snelheid het gat richting het doel van Fiorentina te overbruggen. De Portugees was niet bij te houden en rondde met binnenkant rechts af: 1-0. Fiorentina wilde snel met een antwoord komen en nadat Riccardo Saponara eerst nog hoog over schoot, eindigde zijn schot een paar minuten later op de linkerpaal.

De thuisploeg was de bovenliggende partij, maar kreeg even voor het half uur spelen de deksel op de neus. Nadat Ikoné een goede aanval opzette, eindigde de bal via de kluts voor de voeten van Barak, die met links binnenschoot: 1-1. Beide ploegen kwamen voor rust niet meer tot echte kansen, al probeerde Rolando Mandragora het nog wel met een schot op de rand van het zestienmetergebied, dat over zou vliegen.

Raak via de kluts! ?? Barak schrijft de 1-1 op zijn naam: AC Milan is de voorsprong kwijt ??????#ZiggoSport #SerieA #MilanFiorentina pic.twitter.com/wUdFhYbq02 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2022

Vijf minuten na rust was Giroud dicht bij een treffer, maar de Fransman stuitte op Pietro Terracciano. Ook Leão probeerde het met een schot, dat naast het doel van Fiorentina vloog. Na ruim tien minuten in de rust bracht Pioli Divock Origi en Dest in het veld. Laatstgenoemde maakte een goede indruk, al zag hij hoe Jonathan Ikoné er bijna 1-2 van maakte. De Fransman was ontsnapt, maar werd op het laatste moment tegengehouden door een fraaie verdedigende actie van Fikayo Tomori. Twintig minuten voor tijd probeerde Giroud het met een halve omhaal. De spits zag zijn poging echter naast gaan. Even later belandde een leep balletje van Dest met wat fortuin voor de voeten van Leão, die in kansrijke positie over schoot.

???? ???? ???? ??

In de extra tijd van de wedstrijd krijgt Milenkovic de bal tegen zich aan en stuitert die zo in het eigen doel ??

Op deze manier weet AC Milan tóch de drie punten in Milaan te houden 3??#ZiggoSport #SerieA #MILFIO pic.twitter.com/Nvy7dR4KCv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2022

In de slotfase probeerde Milan het nog wel, maar leek het zichzelf in de vingers te snijden door met name Leão, die ogenschijnlijk geen oog voor zijn ploeggenoten leek te hebben. Ikoné had een paar minuten voor tijd nog de kans om de winnende te maken. De buitenspeler leek met links binnen te schieten, maar Tomori kon op de lijn redding brengen. In blessuretijd was er dan toch de verlossing voor Milan. Een voorzet van invaller Aster Vranckx belandde op de knie van Milenkovic, die het leer in zijn eigen doel deed belanden. Ondanks protesten wegens een vermeende overtreding op Alfred Duncan bleef het doelpunt staan: 2-1.