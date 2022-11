José Mourinho is opnieuw glashelder: Rick Karsdorp ontvlucht Rome

Zondag, 13 november 2022 om 19:39 • Jeroen van Poppel

De rol van Rick Karsdorp bij AS Roma is definitief uitgespeeld, zo bevestigt José Mourinho na een nieuwe teleurstelling, zondag tegen Torino (1-1). De rechtervleugelverdediger werd midweeks door de trainer uit de selectie gezet en zal niet meer terugkeren. "Ik heb besloten om Karsdorp vandaag buiten de wedstrijdselectie te laten en hij weet waarom", aldus Mourinho. "Het is mijn beslissing."

De Portugees weigert uit te leggen wat er precies aan de hand is. "De beslissing is van mij en van mij alleen. Ik hoef niet alle beslissingen die ik neem uit te leggen. Hij weet waarom, zijn teamgenoten weten waarom en ik hoef jou niet te vertellen waarom", klinkt het uit de mond van Mourinho. De bom tussen de Portugees en Karsdorp barstte woensdag tijdens de wedstrijd tegen Sassuolo, die ook al in een teleurstellend 1-1 eindigde.

Karsdorp kwam tegen Sassuolo pas in de 65ste minuut als invaller in de ploeg voor Zeki Celik en ging vervolgens in de fout bij de tegentreffer vijf minuten voor tijd. Op de persconferentie liet Mourinho zijn woede duidelijk blijken. “De inzet van het team werd verraden vanwege de houding van een onprofessionele speler. Hij verraadde alle anderen. Een fout hoort bij het spel, maar ik had zestien spelers op het veld en ik vond er één niet leuk.”

Inmiddels is duidelijk dat Karsdorp niet meer welkom is in Rome. De rechtsback heeft volgens meerdere Italiaanse media zijn spullen al gepakt en heeft met zijn gezin de hoofdstad verlaten. Karsdorp zou zelfs thuis zijn opgezocht door de harde kern van AS Roma, die woedend zou zijn over het gebrek aan discipline bij de voormalig Feyenoorder.

AS Roma-ster Paulo Dybala, die zondag met een invalbeurt terugkeerde van een blessure, was er niet bij toen de definitieve breuk tussen Mourinho en Karsdorp ontstond. "Ik was toen niet in de kleedkamer", aldus de Argentijn, die toen nog ontbrak vanwege een kwetsuur. Dybala wil niet al te veel kwijt over de situatie van Karsdorp. "Daarna heb ik natuurlijk met mijn teamgenoten gesproken, maar het blijft tussen ons. We moeten als groep bij elkaar blijven en iedere speler steunen, in goede en slechte tijden."

Sinds zijn aankomst in de Italiaanse hoofdstad speelde Karsdorp 122 wedstrijden voor Roma, waarin hij eenmaal trefzeker was en dertien keer fungeerde als aangever. Met de Romeinse club won hij in het afgelopen seizoen de Conference League, door zijn ex-club Feyenoord in de finale met 1-0 te verslaan. In het seizoen 2019/20 speelde Karsdorp nog op huurbasis voor de Rotterdammers, waarna hij zich bij terugkomst in Rome pas echt ontwikkelde tot basisspeler. Karsdorp speelde drie keer voor Oranje, maar kwam niet in aanmerking voor een plek in de WK-selectie.