Gouden wissel bezorgt Erik ten Hag in minuut 93 gestolen zege

Zondag, 13 november 2022 om 19:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:36

Manchester United heeft de laatste wedstrijd voor de WK-onderbreking in de absolute slotfase weten te winnen. Erik ten Hag zag zijn ploeg op bezoek bij Fulham op voorsprong komen dankzij een treffer van Christian Eriksen. United moest vervolgens ver achteruit en zag Daniel James de verdiende gelijkmaker produceren: 1-1. Fulham maakte de meeste aanspraak op de zege, maar invaller Alejandro Garnacho benutte n de 93ste minuut zijn enorme snelheid en prikte de 1-2 binnen voor United. Ten Hag blijft met zijn ploeg vijfde, maar heeft evenveel verliespunten als nummer vier Tottenham Hotspur. Fulham staat negende.

Ten Hag voerde al dan niet noodgedwongen diverse wijzigingen door in zijn opstelling. De manager had door de schorsing van Diogo Dalot een probleem op de rechtsbackpositie, dat hij dacht op te lossen door de linksbenige Tyrell Malacia daar te posteren. Donny van de Beek verdween na twee basisplekken uit het elftal voor Bruno Fernandes. De niet fitte Cristiano Ronaldo zag zijn plek in de spits ingenomen worden door Anthony Martial. Antony ontbrak op de rechterflank nog altijd en werd vervangen door Anthony Elanga.

ALEJANDRO GARNACHO DOET HET VOOR UNITED!?? Manchester United leek af te stevenen op puntverlies, maar in de allerlaatste minuut van de blessuretijd zorgt Garnacho voor de drie punten! ??https://t.co/AdbrcYoRqM#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/ImTJlHF2GQ — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 13, 2022

Malacia had in de eerste helft grote problemen met Willian, die een aantal keer gevaarlijk doorbrak. De ervaren Braziliaan zette na vier minuten Carlos Vinicius vrij. De voormalig PSV'er zag zijn inzet gekeerd worden door een voet van David de Gea. Een goede onderschepping van Casemiro stelde United na een kwartier in staat om te scoren. Bruno Fernandes zag zijn geblokte schot per toeval afketsen richting de tweede paal, waar de doorgelopen Eriksen kon binnenglijden: 0-1. United had het zwaar, maar kreeg voor rust zelf de grootste kans op een nieuwe treffer. Fernandes kreeg de bal een-op-een echter niet voorbij Bernd Leno.

Kort na rust kreeg United een vergelijkbare enorme kans. Ditmaal werd Elanga Elanga vrijgezet door Fernandes. De Zweed tikte de bal op Leno, waarna de rebound verprutst werd door Martial. De bezoekers werden opnieuw achteruitgedrongen en moesten na een uur spelen buigen. James, die op dat moment pas twee minuten op het veld stond, kon binnentikken uit een voorzet van Tom Cairney: 1-1. Het was de tiende keer dat United in de Premier League een doelpunt tegen kreeg van een voormalig eigen speler.

Fulham zocht de winst en kwam dichtbij via João Palhinha, die een artistieke omhaal gekeerd zag worden door De Gea. United counterde in de slotfase naar een enorme kans voor Scott McTominay, die op aangeven van Luke Shaw over kopte. Het leek er niet meer in te zitten voor de ploeg van Ten Hag, maar invaller Garnacho bezorgde the Red Devils in blessuretijd alsnog de drie punten. De Argentijn zette een een-twee op met Eriksen, sprintte zijn tegenstander er op indrukwekkende wijze uit en prikte de bal beheerst in de verre hoek: 1-2.