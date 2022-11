Feyenoord gaat dankzij Szymanski en Kökçü als koploper WK-onderbreking in

Zondag, 13 november 2022 om 18:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:19

Feyenoord heeft zich zondag in de Rotterdamse derby verzekerd van de koppositie in de Eredivisie. Kenzo Goudmijn zette Excelsior in De Kuip verrassend vroeg op voorsprong, waarna Sebastian Szymanski (2x), Orkun Kökçü (2x) en Patrik Wålemark orde op zaken stelden: 5-1. De ploeg van Slot heeft nu een voorsprong van drie punten op Ajax en PSV, die beide zaterdag punten morsten.

Voorafgaand aan het Eredivisie-duel in De Kuip werd er een minuut stilte gehouden voor Cor van der Gijp. De topscorer aller tijden van de Rotterdammers overleed zaterdagochtend op 91-jarige leeftijd. Het elftal van Feyenoord speelde als eerbetoon met rouwbanden. Arne Slot koos ervoor om zijn ploeg ten opzichte van het inhaalduel met SC Cambuur (1-0 winst) op één positie te wijzigen. Santiago Giménez speelde in plaats van Danilo. Bij Excelsior startten onder anderen Mike van Duinen, Couhaib Driouech en Joshua Eijgenraam in de basis.

?? @Feyenoord is herfstkampioen! Sebastian Szymanski maakte de fraaiste treffer in de 5-1 zege op stadsgenoot Excelsior! #feyexc pic.twitter.com/x84KrRFlEd — ESPN NL (@ESPNnl) November 13, 2022

Feyenoord kende een valse start van de derby, want na vier minuten keken de manschappen van Slot in eigen huis tegen een achterstand aan. Marouan Azarkan, die wordt gehuurd van de Stadionclub, vond Goudmijn met een slim balletje achter de verdediging, waarna Goudmijn niet nadacht en onberispelijk binnenschoot: 0-1. De thuisploeg was direct dicht bij een antwoord via Javairô Dilrosun, die de bovenkant van de lat trof. Er werd echter alsnog binnen twintig minuten orde op zaken gesteld. De stand werd weer in evenwicht gebracht door Szymanski. De nummer 10 kon aanleggen vanaf rand zestien en streepte de bal in de rechterbovenhoek: 1-1.

Kökçü bracht De Kuip vervolgens in extase door in zijn honderdste wedstrijd voor Feyenoord via de muur van Excelsior een vrije trap tegen de touwen te schieten: 2-1. Slot zag hoe zijn elftal nog voor rust wilde doordrukken, maar Feyenoord-huurling Stijn van Gassel hield Excelsior met uitstekende reddingen op doelpogingen van Giménez en Kökçü op dat moment op de been. Feyenoord kon met een goed gevoel de kleedkamers opzoeken, terwijl Marcos Senesi en Luis Sinisterra in de rust met een grootse ereronde uitgebreid afscheid namen van het Legioen.

De tweede helft was nog geen vijf minuten onderweg, toen de Rotterdammers op rozen zaten. Dilrosun vond Szymanski, die Van Gassel met een droge knal kansloos liet: 3-1. Slot koerste dankzij de tweede treffer van de Poolse middenvelder af op de koppositie. Kökçü gooide het duel definitief in het slot door een rebound van invaller Danilo vanaf de rand van het strafschopgebied binnen te werken: 4-1. Het slotakkoord was voor een andere invaller. Via een carambole zette Wålemark met enig fortuin ook nog de 5-1 op het scorebord.