Aanslag in centrum van Istanbul eist zeker zes levens: duel Besiktas afgelast

Zondag, 13 november 2022 om 18:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:51

Besiktas komt zondagavond niet in actie in de Süper Lig. Aanleiding is een aanslag in het centrum van Istanbul, waarbij zes doden en 53 gewonden zijn gevallen. Besiktas, dat uit Istanbul komt, heeft via de officiële kanalen bevestigd dat het de thuiswedstrijd tegen Antalyaspor niet zal afwerken.

De ontploffing vond plaats in de drukke winkelstraat Istiklal, vlak bij het centraal gelegen Taksimplein in de Turkse metropool. De hoofdofficier van justitie is een strafrechtelijk onderzoek naar de aanslag gestart. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, terwijl de omgeving werd afgezet. Er waren op het moment van de explosie veel mensen op straat.

Today's game against @Antalyaspor has unfortunately been postponed due to safety concerns. More information on the re-scheduled fixture will be released when available. https://t.co/COhjM4UQ8C — The Black Eagles (@BesiktasEnglish) November 13, 2022

Tussen 2015 en 2017 werd in Turkije een reeks dodelijke bomaanslagen gepleegd door Islamitische Staat en militante Koerdische groeperingen. Istanbul was toen ook diverse malen doelwit van aanslagen. In de straat Istiklal kwamen in maart 2016 al vijf mensen om het leven door een zelfmoordaanslag. Wanneer Besiktas het duel met Antalyaspor inhaalt, is vooralsnog onbekend.