Feyenoord sluit transfer uit: ‘Ajax hoeft zich zeker niet te melden’

Zondag, 13 november 2022 om 18:31 • Jordi Tomasowa

Ajax kan bij de mogelijke zoektocht naar een nieuwe trainer een streep zetten door de naam van Arne Slot. Dat verzekerde algemeen directeur Dennis te Kloese van Feyenoord voorafgaand aan de Rotterdamse derby tegen Excelsior. Alfred Schreuder leed zaterdagavond voor de derde keer op rij met Ajax puntverlies in de Eredivisie en de Amsterdammers gingen daardoor met een slecht gevoel de WK-onderbreking in.

In een interview met ESPN werd Te Kloese zondagmiddag door Hans Kraay junior geconfronteerd met een mogelijke transferclausule in het contract van Slot, waardoor de oefenmeester vroegtijdig kan vertrekken uit De Kuip. “Daar zou ik best wat over willen zeggen, maar ik hoorde net dat dat niet mag (van de perschef, red.)”, gaf Te Kloese aan. “Er staat een clausule in Slots contract, weet ik”, zei Hans Kraay junior vervolgens. “Als er een club komt met interesse in Slot, moet er betaald worden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Te Kloese wilde de transferclausule in eerste instantie niet bevestigen en loofde Slot om zijn ambitie. “Arne heeft ambitie, en dat vind ik ook heel goed hoor. Wij moeten mensen binnen de club hebben die ambitie hebben. Dat betekent dat ze hard werken om zich te laten zien, dat komt ten goede aan de club. Als er op een gegeven moment een mogelijkheid is voordat zijn contract afloopt, dan moet de club er ook beter van worden”, doelde de algemeen directeur op een afkoopsom. “Of Ajax zich mag melden? Nee, zeker niet nee.”

Feyenoord is nog altijd op zoek naar een vervanger van Frank Arnesen als technisch directeur. Te Kloese werd door Kraay Junior gevraagd of Paul Bosvelt een optie is. Bosvelt, heeft momenteel de technische leiding bij Go Ahead Eagles. “Paul heeft natuurlijk een fantastische geschiedenis bij Feyenoord. Hij past heel goed binnen de geledingen van de club en bij Het Legioen. Hij heeft ook goede ervaringen bij Go Ahead Eagles. Iedereen die binnen Nederland goed werk levert, is iemand om rekening mee te houden”, aldus Te Kloese.