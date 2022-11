Wormuth komt verder onder druk te staan na spectaculaire slotfase

Zondag, 13 november 2022 om 16:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:44

Fortuna Sittard heeft na een spectaculaire slotfase een knappe zege weten te boeken bij FC Groningen. De Limburgers dachten lange tijd niet aan voetballen, zakten in, maar wisten na rust via twee treffers van invaller Paul Gladon de openingstreffer van Ricardo Pepi ongedaan te maken. In blessuretijd zorgde Florian Krüger alsnog voor de gelijkmaker, maar nog dieper in blessuretijd wist Tijjani Noslin alsnog voor de zege van Fortuna te zorgen: 2-3. Door de overwinning stijgt Fortuna naar de elfde plaats, terwijl FC Groningen, waar trainer Frank Wormuth verder onder druk komt te staan, op een zorgwekkende vijftiende plaats blijft steken.

Groningen keerde ten opzichte van de met 2-1 verloren wedstrijd bij FC Utrecht terug naar een formatie met vier verdedigers, waardoor Ragnar Oratmangoen en Daleho Irandust mochten starten. Mede daarom moest Joey Pelupessy op de bank plaatsnemen. Tomas Suslov viel op 16 oktober tijdens het met 3-0 verloren duel bij FC Twente geblesseerd uit, maar werd weer fit genoeg bevonden om tegen Fortuna plaats te nemen op de bank. Aan de kant van Fortuna keerde Burak Yilmaz terug in het elftal. Grote tegenvaller voor trainer Julio Velázquez was de afwezigheid van Mats Seuntjens en Oguzhan Özyakup. Mede daarom mocht Arianit Ferati in de basis beginnen. Ook Rémy Vita mocht dat doen, waarmee hij zijn eerste basisplaats voor Fortuna in de Eredivisie te pakken had.

Beide ploegen maakten er in de beginfase geen spektakelstuk van. Met name Fortuna zakte massaal terug, terwijl Groningen maar moeilijk langs de Limburgse defensie kon komen. Florian Krüger probeerde het even voor het half uur spelen met een schot, dat over ging. Een paar minuten later werd Fortuna voor het eerst gevaarlijk via Ximo Navarro. Een hoekschop kwam op het hoofd van de Spanjaard terecht, die niet goed geposteerd stond en hoog over kopte.

Yilmaz probeerde het in minuut 44 ook met een schot. De poging van de sterspeler ging door de benen van Irandust, maar kon Peter Leeuwenburgh niet verrassen. De rust leek doelpuntloos bereikt te worden, maar daar dacht Pepi anders over. Een fraaie crosspass van Neraysho Kasanwirjo kwam aan de linkerkant terecht bij Oratmangoen, die de bal klaarlegde bij de eerste paal. Pepi kon vervolgens tussen het centrale duo Rodrigo Guth en Navarro binnenschieten: 1-0.

Na rust toonde Fortuna direct aanvallendere intenties en had Cole Bassett op aangeven van Vita meer met zijn schietkans moeten moeten doen. Laatstgenoemde ging direct na zijn voorzet naar de grond en moest zich door een knieblessure laten vervangen door Noslin. Kansen bleven lange tijd uit maar een kwartier voor tijd kwam daar verandering in. Eerst zag Yilmaz zijn kopbal van de lijn worden gehaald door Mike te Wierik, waarna het in de daaropvolgende aanval wel raak was voor Fortuna. Een voorzet bij de tweede paal van Ivo Pinto kon door invaller Gladon worden binnengekopt: 1-1.

Vijf minuten voor tijd kwam Fortuna op voorsprong. Een voorzet naar de tweede paal van Noslin kwam terecht bij Úmaro Embaló, die teruglegde op Gladon. De spits van Fortuna rondde vervolgens knap af in de korte hoek: 1-2. Het publiek van Groningen liet zijn onvrede blijken door 'schaam je kapot' en 'Wormuth rot op' te zingen. Een gelijkmaker leek er niet meer in te zitten, maar die kwam er alsnog. Een afgeslagen schot van Deroy Duarte kwam terecht bij Cyriel Ngonge, die goed het overzicht behield en de bal aan Krüger gaf. De Duitser kon vlak voor het doel binnentikken: 2-2. In minuut 94 ging de ploeg van Velázquez alsnog met de overwinning aan de haal, nadat een hoekschop van George Cox kon worden binnengelopen door Noslin: 2-3.