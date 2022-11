Twee grote keepersfouten beslissend in derby tussen Heerenveen en Cambuur

Zondag, 13 november 2022 om 16:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:07

De derby van Friesland is zondagmiddag een prooi geworden voor sc Heerenveen. De ploeg van Kees van Wonderen richtte zich tegen SC Cambuur na een zwak begin op en kreeg daarbij de nodige hulp van João Virgínia. De Portugese keeper ging zowel bij het doelpunt van Amin Sarr als Anas Tahiri behoorlijk in de fout en leidde zo een zeer pijnlijke nederlaag voor Cambuur in: 2-1.

Kees van Wonderen voerde bij Heerenveen één wijziging door ten opzichte van de overwinning op Excelsior (0-1). Thom Haye nam op het middenveld de plaats in van Tibor Halilovic. Cambuur verloor de laatste drie duels voorafgaand met minimale cijfers, waarvan de laatste afgelopen donderdag tegen Feyenoord (1-0). Pascal Bosschaart zag geen reden om af te wijken van het eerder ingezette 5-3-2-systeem, maar posteerde ditmaal Tom Boere in de spits in plaats van Remco Balk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De wedstrijd kwam binnen acht minuten weer stil te liggen door wangedrag van de supporters van Cambuur. Vanuit het uitvak werden fakkels op het veld gegooid, die lichte schade aanbrachten aan het Friese veld. Toen de rookpluimen twee minuten later waren opgetrokken maakte Cambuur direct de openingstreffer. Jamie Jacobs werd op schitterende wijze vrijgespeeld door Alex Bangura en kon het omspelen van doelman Andries Noppert simpel afronden: 0-1.

Jacobs had de voorsprong na een half uur moeten verdubbelen, maar kwam na terugleggen door Calvin Mac-Intosch met een zwakke intikker. Heerenveen maakte vijf minuten later gelijk door te profiteren van een grove fout van Virgínia. De keeper van Cambuur dook onder een voorzet van Anas Tahiri door en zag Amin Sarr binnenkoppen: 1-1. Na rust was het lang wachten op het volgende moment van opwinding. Mac-Intosch voorkwam tien minuten voor tijd een doelpunt van Sarr met een ingreep op de doellijn, maar Heerenveen wist uit de hoekschop daarna alsnog te scoren. Tahiri pikte de bal op en schoot na een kapbeweging van zestien meter binnen: 1-2. Opnieuw zag Cambuur-goalie Virgínia er slecht uit bij de tegentreffer.

Sydney van Hoojdonk verprutste dé kans op de beslissing door van dichtbij huizenhoog over te schieten. Heerenveen leek aan de overzijde in de problemen te komen door de veel te ver uitgekomen Noppert, die geluk had dat Roberts Uldrikis het doel vanuit een lastige hoek niet wist te vinden. Ook Sarr had het in blessuretijd kunnen beslissen, maar schoot via de halve redding van Virgínia over. Terug aan de overzijde redde Noppert in de allerlaatste minuut knap op een van richting veranderde poging van Mitchel Paulissen.