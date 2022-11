Erik ten Hag vervangt Cristiano Ronaldo en Donny van de Beek in opstelling

Zondag, 13 november 2022

Manchester United kan zondagmiddag uitstekende zaken doen in de Premier League. De ploeg van manager Erik ten Hag gaat op bezoek bij Fulham en kan bij een overwinning optimaal profiteren van het puntenverlies van Manchester City en Chelsea. Donny van de Beek lijkt zijn plek definitief kwijt te zijn in het elftal. De middenvelder kreeg de kans, maar heeft die niet gegrepen. Ook de niet fitte Cristiano Ronaldo ontbreekt. Hij wordt in de spits vervangen door Anthony Martial. Het duel op Craven Cottage gaat om 17.30 uur van start.

Van de Beek verscheen aan de aftrap tegen Real Sociedad (Europa League) en twee keer tegen Aston Villa (competitie en EFL Cup), maar kreeg drie keer een 3 als rapportcijfer van de Manchester Evening News. De middenvelder verhuist voor het duel met Fulham dan ook weer naar de bank. Het middenrif wordt gevormd door Bruno Fernandes, Christian Eriksen en Casemiro. In de achterhoede ontbreekt Diogo Dalot. De rechtsback kreeg vorige week geel tegen Aston Villa en zit tegen the Cottagers een schorsing uit.

Doordat Aaron Wan-Bissaka dit seizoen door blessureleed nog amper in actie is gekomen, kiest Ten Hag ervoor om Luke Shaw of Tyrell Malacia als rechtsback te laten fungeren. De ander zal dan op zijn gebruikelijke plek als linksback staan. Victor Lindelöf en Lisandro Martínez vormen het hart van de defensie, waardoor Harry Maguire op de bank belandt. In de voorhoede valt het ontbreken van Antony en Ronaldo op. Laatstgenoemde ontbrak midweeks ook al vanwege ziekte en is nog niet geheel fit.

Door de afwezigheid van Antony en Ronaldo krijgt Anthony Elanga in de voorhoede de kans naast Martial en Marcus Rashford. Net als Dalot ontbreekt ook Scott McTominay vanwege een schorsing. Het duel met Fulham betekent de laatste voor United en Ten Hag voordat het WK begint. Van de laatste elf officiële wedstrijden verloren the Mancunians er slechts één. Bovendien werd zes keer de nul gehouden. Van de laatste 25 Premier League-ontmoetingen tussen Fulham en United stapte United achttien keer als winnaar van het veld (vijf keer gelijk, twee keer verlies).

Opstelling Fulham: Leno; Reid, Diop, Ream, Robinson; Cairney, Palhinha; Wilson, Pereira, Willian; Carlos Vinícius.

Opstelling Manchester United: De Gea; Shaw, Lindelöf, Martínez, Malacia; Fernandes, Eriksen, Casemiro; Elanga, Martial, Rashford.