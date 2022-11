Vincent Janssen redt Antwerp in twee gouden minuten tegen Club Brugge

Zondag, 13 november 2022 om 15:22 • Jeroen van Poppel

Royal Antwerp is zondag knap teruggekomen van een dubbele achterstand op bezoek bij Club Brugge. De ploeg van Mark van Bommel werd in geslagen positie teruggebracht door Vincent Janssen, die binnen twee minuten belangrijk was met een assist en een rake strafschop: 2-2. Antwerp houdt Club Brugge op de tweede plek van de Jupiler Pro League zo twee punten onder zich. KRC Genk lijkt op de koppositie met acht punten voorsprong op Antwerp én een duel tegoed inmiddels bijna niet meer te achterhalen.

Lang scoorde midweeks twee keer in de verlenging van de bekerwedstrijd tegen Patro Eisden (0-2) en veroverde daarmee een basisplek. Ook Abakar Sylla, Andreas Skov Olsen en Denis Odoi kregen een kans bij Club. Van Bommel hield bij Antwerp grotendeels vast aan zijn vertrouwde elftal. Opvallend was het basisdebuut (in de competitie) voor de pas zeventienjarige middenvelder Arthur Vermeeren. Calvin Stengs en Janssen begonnen in de basis, Jurgen Ekkelenkamp viel na een klein uur in.

Antwerp werd in de openingsfase tweemaal op de been gehouden door Simon Mignolet. De keeper plukte eerst op wonderbaarlijke wijze een bal van de doellijn bij een hoekschop van Club en keerde vervolgens ook een inzet van dichtbij van Jelle Bataille. Een kopbal van Brandon Mechele uit een nieuwe corner was Mignolet na een ruim half uur spelen dan toch te machtig: 1-0. Met een uur op de klok verdubbelde Ferran Jutglà de voorsprong. De voormalig Barcelona-spits haalde van achttien meter uit en had geluk dat Lang de bal onbedoeld verlengde: 2-0.

EN HET IS GELIJK: 2-2! ??

Club Brugge geeft het binnen twee minuten ???????????????? weg, Vincent Janssen schiet raak vanaf de penaltystip! ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #CLUBANT pic.twitter.com/2Jj1NxjvuN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2022

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Club Brugge, dat Antwerp uit het niets terug liet komen. Janssen had daar een enorm aandeel in. De aanvaller zette in de 75ste minuut laag voor naar collega-spits Michael Frey, die op de doellijn kon binnenlopen: 2-1. Binnen een minuut daarna kreeg Antwerp een penalty vanwege een marginale overtreding op Mechele. Janssen ging achter de bal en schoot vanaf de stip zeer overtuigend binnen: 2-2. Club maakte in de slotfase de meeste aanspraak op een derde treffer, maar echte kansen volgden niet meer.