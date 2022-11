Internationals van PSG kunnen in jubelstemming naar het WK: 5-0

Zondag, 13 november 2022 om 14:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:12

Paris Saint-Germain heeft geen fout gemaakt in de laatste wedstrijd voor het WK. Het elftal van Christophe Galtier had in eigen huis geen kind aan AJ Auxerre en liet de teller stoppen bij 5-0. Kylian Mbappé, Carlos Soler, Achraf Hakimi, Renato Sanches en Hugo Ekitike namen de treffers voor hun rekening. Voor laatstgenoemde was het zijn eerste in dienst van de Franse grootmacht. Lionel Messi verzorgde bij de openingstreffer een weergaloze voorassist.

Galtier leek geen enkele boodschap te hebben aan het WK en trad gewoon aan met Messi, Neymar en Mbappé als voorhoedespelers. Laatstgenoemde zette de thuisploeg al vroeg in het duel op voorsprong. De Fransman kreeg de bal na elf minuten spelen voor de voeten na een heerlijke voorassist van Messi en joeg hem tegen de touwen. Even leek de VAR een streep te zetten door de treffer vanwege een vermeende overtreding, maar daar ging scheidsrechter Thomas Leonard niet in mee: 1-0. Auxerre kwam er niet veel later gevaarlijk uit via M'Baye Niang, maar zijn inzet werd gekeerd door Gianluigi Donnarumma.

????????????????????????! ? Tik-tak-raak: Paris Saint-Germain komt al rap op een 1-0 voorsprong! ?? Al komt de bal in de aanval daarvoor wel duidelijk tegen de hand van Neymar... ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGAJA pic.twitter.com/CA40rSHEtu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2022

De score werd vlak na rust verdubbeld door Soler. De middenvelder kopte de bal van dichtbij binnen na uitstekend voorbereidend werk van Nuno Mendes. Laatstgenoemde legde drie spelers van Auxerre in de luren en liet de niet te missen kans aan zijn ploeggenoot: 2-0. PSG weigerde gas terug te nemen en produceerde in de persoon van Hakimi een derde treffer. Na een corner van de bezoekers verscheen de Marokkaanse verdediger binnen en paar tellen voor het vijandelijke doel. Hakimi hield het hoofd koel en schoof de bal eenvoudig in de rechterhoek: 3-0.

Alsof het leed daarmee nog niet erg genoeg was voor Auxerre, werd de score in de laatste tien minuten verder opgevoerd. De 4-0 kwam op naam van Sanches, die raak schoot via de binnenkant van de paal nadat Ekitike verzuimde een rebound af te ronden. De jonge Fransman was zelf verantwoordelijk voor het slotakkoord. De rappe aanvaller snoepte de bal op kinderlijk eenvoudige wijze af bij Julian Jeanvier en schoot raak in de korte hoek: 5-0. De verdediger van Auxerre beweerde geraakt te zijn en moest per brancard van het veld gedragen worden, maar de treffer bleef staan.

Doelpunt nummer 1?? voor PSG ?? Hugo Ekitike kwam afgelopen zomer voor 25 miljoen euro over van Stade Reims en maakt vlak voor de WK-break zijn eerste in de Ligue 1 voor de Parijzenaren ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGAJA pic.twitter.com/LrKx7uOx8G — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2022