Hilterman faalt twee keer vanaf elf meter maar komt met de schrik vrij

Zondag, 13 november 2022 om 14:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:32

Almere City heeft zondagmiddag de derde overwinning op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor kwam snel op voorsprong, maar zag FC Dordrecht even zo snel langszij komen. Anthony Limbombe zorgde vervolgens in de absolute slotfase alsnog voor een vreugdeexplosie bij de thuisploeg. Jeredy Hilterman miste even daarvoor tot twee keer toe een strafschop. Almere City bezet door de zege de vijfde plek op de ranglijst. Dordrecht is de nummer achttien.

In Almere was het niet lang wachten op het eerste doelpunt: in de tweede minuut was het direct raak uit de eerste corner van de wedstrijd. Via het hoofd van Stije Resink kwam de thuisploeg op voorsprong. Diezelfde Resink veroorzaakte twee minuten later aan de andere kant van het veld een strafschop. De middenvelder kreeg voor zijn overtreding een gele kaart te zien. Samuele Longo schoot de penalty voortreffelijk binnen: 1-1. Voor de Italiaanse spits was het zijn vijfde treffer in het shirt van de Schapenkoppen.

De ploeg van Pastoor leek op slag van rust opnieuw op voorsprong te komen, maar Limbombe zag zijn inzet afketsen op de vuisten van Liam Bossin. Het bleek uitstel voor de bezoekers, daar Limbombe zich in de slotfase alsnog op het scorebord wist te werken. De flankspeler zag twee ploeggenoten missen en besloot het heeft daarop in eigen hand te nemen: 2-1. Even voor de treffer werd Limbombe naar de grond getrokken. De strafschop die daarop volgde van Hilterman werd gepakt door Bossin. Ook de tweede strafschop - Bossin kwam te vroeg van zijn lijn bij de eerste poging - ging er niet in en spatte uiteen op de paal.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 15 11 1 3 21 34 2 PEC Zwolle 15 10 2 3 19 32 3 MVV Maastricht 14 9 3 2 10 30 4 FC Eindhoven 15 7 5 3 5 26 5 Almere City FC 15 8 2 5 3 26 6 Jong AZ 15 7 2 6 5 23 7 Willem II 15 6 5 4 4 23 8 VVV-Venlo 15 6 4 5 -3 22 9 Roda JC Kerkrade 15 6 3 6 3 21 10 Jong Ajax 14 5 4 5 2 19 11 Telstar 15 4 7 4 -5 19 12 FC Den Bosch 14 6 0 8 -3 18 13 De Graafschap 15 5 3 7 -2 18 14 NAC Breda 15 5 3 7 -6 18 15 Jong PSV 15 4 5 6 -1 17 16 ADO Den Haag 15 4 4 7 -6 16 17 TOP Oss 15 5 1 9 -8 16 18 FC Dordrecht 15 4 3 8 -6 15 19 Helmond Sport 15 5 0 10 -15 15 20 Jong FC Utrecht 14 1 3 10 -17 6