Inter rukt na felbevochten zege bij Atalanta verder op maar raakt Dumfries kwijt

Zondag, 13 november 2022 om 14:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:34

Internazionale heeft Atalanta zondag de derde nederlaag op rij toegediend. Met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de basis waren de Milanezen met 2-3 te sterk voor Atalanta, dat eveneens met twee Nederlanders aan de aftrap verscheen. Inter-doelman André Onana onderscheidde zich voor rust met twee prachtige reddingen, waaronder een op een inzet van Teun Koopmeiners. Dumfries liep in de slotfase een knieblessure op en zal vrezen voor zijn deelname aan het WK in Qatar. Inter staat na een uiterst moeizame competitiestart nu vierde in de Serie A, terwijl Atalanta zal balen van de huidige plek zes.

Bij Atalanta ontbrak Marten de Roon vanwege een spierblessure. De Nederlander meldt zich maandag wel in Zeist om zich voor te bereiden op het WK in Qatar. Teun Koopmeiners en Hans Hateboer stonden wel in de basis bij de thuisploeg. Romelu Lukaku (dijblessure) was bij Inter nog altijd niet van de partij, waardoor Edin Dzeko en Lautaro Martínez het spitsenduo vormden.

Atalanta was vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij. Na ruim een kwartier spelen onderscheidde voormalig Ajacied André Onana zich met twee heerlijke reddingen. Eerst wist hij een inzet van Koopmeiners op knappe wijze uit de linkeronderhoek te tikken, om uit de daaropvolgende hoekschop ook José Luis Palomino op miraculeuze wijze af te stoppen.

Halverwege de eerste helft moest Onana alsnog buigen toen Inter, vanwege een overtreding van De Vrij op Duván Zapata, een strafschop tegen kreeg. Vanaf de stip zette Ademola Lookman Atalanta met een zeer overtuigende knal in de kruising op voorsprong, precies zoals de Engelsman dat een week geleden deed tegen Napoli (1-2 verlies). Inter knokte zich acht minuten voor rust terug via Dzeko, die een voorzet van Martínez met de hak wist te verlengen: 1-1.

Na rust golfde het spel op en neer. Zapata kwam in de 54ste minuut dichtbij met een schot op de paal en moest toezien hoe Inter aan de overzijde vrijwel direct daarna twee keer toesloeg. Eerst werkte Dzeko een lage voorzet van Federico Dimarco met wat fortuin binnen: 1-2. Joakim Maehle dacht de bal op de doellijn weg te kunnen werken, maar kwam net tekort. In de 62ste minuut leidde een hoekschop tot de volgende treffer van Inter. Martínez verlengde de bal bij de eerste paal, waarna die ongelukkig op het hoofd van Atalanta-verdediger José Luis Palomino kwam: een eigen doelpunt.

Dumfries ging in de 72ste minuut veel pijn op de grond liggen en moest zich laten vervangen door Raoul Bellanova. De rechtsback van Inter greep bij het neergaan naar zijn rechterknie, mogelijk door een tik daartegen van Palomino. Atalanta maakte de wedstrijd snel daarna weer spannend via een hoekschop van Koopmeiners, die werd binnengekopt door Palomino: 2-3. Diep in blessuretijd kreeg Ruslan Malinovsky een goede schietkans op de gelijkmaker, maar de bal smoorde in een flipperkast van Inter-verdedigers.