Schrik slaat Van Gaal om het hart: Dumfries valt met veel pijn uit bij Inter

Zondag, 13 november 2022 om 14:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:12

Denzel Dumfries heeft in de laatste wedstrijd voorafgaand aan het WK in Qatar een blessure opgelopen. De rechtsback van Internazionale ging tegen Atalanta in de 72ste minuut met veel pijn op de grond liggen en moest zich laten vervangen door Raoul Bellanova. Dumfries greep bij het neergaan naar zijn rechterknie, mogelijk door een tik daartegen van Atalanta-verdediger José Luis Palomino.

Dumfries is normaal gesproken de vaste rechtsback van Louis van Gaal in het Nederlands elftal. De vleugelverdediger zal hopen dat de schade meevalt en dat hij over acht dagen aan de aftrap kan verschijnen bij het eerste WK-duel met Senegal. Van Gaal riep Jeremie Frimpong van Bayer Leverkusen op als stand-in voor Dumfries en liet Ajacied Devyne Rensch thuis. Ook Jurriën Timber van Ajax zou als rechtsback ingezet kunnen worden.