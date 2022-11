Twee Oranje-internationals aan de aftrap bij Nederlands getint Brugge - Antwerp

Zondag, 13 november 2022 om 12:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:58

De topper in de Belgische Pro League tussen Club Brugge en Royal Antwerp FC heeft een behoorlijk Nederlands tintje. Bij de thuisploeg verschijnen zondagmiddag Bjorn Meijer en Noa Lang aan de aftrap, terwijl Mark van Bommel basisplekken heeft ingeruimd voor Calvin Stengs en Vincent Janssen. Jurgen Ekkelenkamp zit op de bank, Ruud Vormer behoort al maanden niet meer tot de wedstrijdselectie. Het duel tussen de nummers vier en twee van de ranglijst vangt om 13.30 uur aan.

Van Bommel begon voortvarend aan zijn avontuur bij Royal Antwerp en wist de eerste negen competitiewedstrijden te winnen, maar is momenteel aan een slechte fase bezig. Van de laatste vijf competitiewedstrijden werd er slechts één gewonnen (drie keer verlies, één gelijkspel). In het bekertoernooi werd deze week wel van SK Beveren gewonnen na strafschoppen (2-3). Janssen kreeg in dat duel rood, terwijl Stengs op slag van rust voor de openingstreffer aantekende.

Noa Lang & Bjorn Meijer staan lijnrecht tegenover Calvin Stengs, Vincent Janssen & Mark van Bommel ???????? Club Brugge ?? Antwerp ? 13.25 uur ?? Ziggo Sport Voetbal#ZiggoSport #JupilerProLeague #CluAnt pic.twitter.com/ITZGGvyYIi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2022

Beide spelers staan ook tegen Brugge aan de aftrap. Bij Janssen zal in het achterhoofd het WK meespelen. De spits stapt dinsdag in het vliegtuig met Oranje naar Qatar. Louis van Gaal heeft al aangegeven dat de kans groot is dat hij start tegen Senegal, daar Memphis Depay het duel niet gaat halen. Ekkelenkamp wordt door Van Bommel op de bank gehouden tegen Brugge. Bij de thuisploeg verschijnt met Lang ook een Oranje-international aan de aftrap. Meijer maakt het totaal aantal Nederlanders op het veld tot vier.

Antwerp kan bij een overwinning op Brugge op zes punten komen van koploper KRC Genk, dat later op de dag op bezoek gaat bij RSC Anderlecht. Brugge bezet met 32 punten uit zestien wedstrijden de vierde plek op de ranglijst. Bij een overwinning van Brugge wordt Antwerp ingehaald op de ranglijst en zal Van Bommel met een flinke kater voor de buis zitten tijdens het WK. Na het WK komt Antwerp nog in actie tegen Standard Luik (21 december, beker) en Westerlo (23 december).