Vriendin spreekt zich uit over Feyenoord-fans: ‘Dat is pure trashtalk’

Zondag, 13 november 2022 om 12:33 • Wessel Antes • Laatste update: 12:37

Noor Omrani vindt dat de spelers van Feyenoord een hoop op hun bord krijgen. De vriendin van rechtsback Marcus Pedersen maakt van dichtbij mee wat erbij komt kijken wanneer je voor de Rotterdamse club speelt. In de podcast FHM’s Vrouwen aan de Top komt het onderwerp uitgebreid ter sprake. Omrani heeft sinds eind vorig jaar een relatie met de veertienvoudig international van Noorwegen.

In de podcast van FHM wordt de vergelijking gemaakt tussen voetbal en hockey. De 22-jarige Omrani is zelf professioneel hockeyster bij Den Bosch en Jong Oranje, maar denkt dat Pedersen op mentaal vlak een stuk weerbaarder moet zijn tijdens het beoefenen van zijn beroep. “Ik denk dat voetbal vergeleken met hockey mentaal echt honderd keer zwaarder is. Je hebt niet alleen te maken met je teamgenoten en coach, maar ook met die vijftigduizend mensen die elke wedstrijd komen kijken en de media.”

Vervolgens beargumenteert Omrani het uitgebreider. “In het hockey kun je slecht hebben gespeeld en dan blijft het daarbij, maar als ik Feyenoord als voorbeeld neem. Al die sites, al die media, die 1500 reacties op FR12. Dat is pas pure trashtalk, als je een keer niet hebt gescoord of niet de pass hebt gegeven die fans willen zien.” FR12 is een populaire website voor nieuwsgaring onder Feyenoord-fans.

Omrani denkt dat reacties online veel invloed kunnen hebben op spelers, al zegt ze vervolgens wel dat Pedersen daar weinig last van heeft. “Ik denk wel dat spelers die reacties lezen. Als je mentaal even wat zwakker bent, of niet lekker in je vel zit, ben je soms op zoek naar bevestiging. Marcus doet dat niet, al kan hij wel al goed Nederlands lezen.” Pedersen is momenteel bezig aan een wisselvallig seizoen bij Feyenoord. In de laatste twee competitiewedstrijden kreeg Lutsharel Geertruida de voorkeur van Arne Slot op de rechtsbackpositie.