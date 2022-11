'Zo'n jongen kun je toch niet in Nederland achterlaten? Dat bestaat niet!'

Zondag, 13 november 2022

Bij Goedemorgen Eredivisie is met verbijstering gereageerd op het feit dat Jasper Cillessen niet naar het WK gaat met Oranje. De doelman van NEC werd door bondscoach Louis van Gaal niet geselecteerd en ziet Remko Pasveer, Andries Noppert en Justin Bijlow wel afreizen naar Qatar. Mario Been, Keje Molenaar, Hans Kraay junior en Eloy Room, alle tafelgasten van dienst bij het praatprogramma, vinden de keuze om Cillessen te laten afvallen niet te begrijpen.

"Als je kijkt naar de drie keepers die nu geselecteerd zijn, hebben ze bij elkaar acht interlands gespeeld en nog nooit zijn ze bij een groot toernooi geweest", duidt Been de situatie. "Dan zou ik als coach toch kijken naar Cillessen, die wel een groot toernooi heeft gespeeld. Ik zou op zoek gaan naar de echte reden. Die reden is niet dat hij niet in vorm is, want dat zijn de andere keepers ook niet. Hij zou moeilijk om kunnen gaan met een reserverol, wat gebleken is in 2014. Als dat dan de reden is, zeg dat dan. Sportieve argumenten kunnen er niet zijn."

Ook Molenaar vindt de keuze van Van Gaal niet verdedigbaar. "Als dat het geval zou zijn, want het kan niks anders zijn, ben je als Van Gaal toch de manager? Dan zorg je toch dat je de keepers zo instrueert dat het duidelijk is en manage je dat. Dat hoort er ook bij. Zo'n jongen kun je toch niet in Nederland achterlaten? Dat bestaat niet! Sportief is hij gewoon de nummer één. Ik vind hem verder dan Bijlow." Naast Cillessen kreeg ook Mark Flekken een slechtnieuwsgesprek met Van Gaal. De bondscoach ging vrijdagochtend via FaceTime persoonlijk in gesprek met alle afvallers.

Eloy Room, die in Nederland het doel verdedigde van Vitesse, Go Ahead Eagles en PSV, zou Cillessen ook altijd hebben meegenomen. "Alleen al als je kijkt naar toernooiervaring. Hij heeft ook altijd gepresteerd bij het Nederlands elftal. Het is een goede keeper, hij doet het goed bij NEC. Justin Bijlow heeft ook het potentieel. Remko Pasveer heeft ook goede periodes gehad, maar heeft nu misschien een mindere fase. Als je puur naar de statistieken kijkt, kun je Cillessen eigenlijk niet thuislaten. Ook niet als je kijkt naar ervaring. Cillessen heeft ruim zestig interlands (63, red.) gespeeld."

Hans Kraay gelooft niet dat Cillessen slecht in de groep zou liggen bij een mogelijke reserverol. "Cillessen en Bijlow zijn in potentie de beste keepers van Nederland. Dus die neem je altijd mee. Er wordt van Cillessen gezegd dat hij niet gezellig zou zijn of niet met teleurstelling om kan gaan. Maar denk je nou echt dat hij de sfeer zou verzieken? Tuurlijk niet man. En Flekken is door Frans Hoek ineens bij Oranje gehaald. Dat was een Van Gaal-keeper. Nu keept hij hartstikke goed bij Freiburg en zit hij er niet meer bij." Molenaar besluit dat hij het 'raadselachtig' vindt wat betreft de keepersselectie.