Molenaar tipt Alfred Schreuder: ‘Hij hoort gewoon te spelen bij Ajax, altijd’

Zondag, 13 november 2022 om 11:10 • Wessel Antes • Laatste update: 11:20

Keje Molenaar is allesbehalve onder de indruk van Calvin Bassey, en vindt dat Daley Blind altijd zou moeten spelen bij Ajax. De Volendammer zegt in Goedemorgen Eredivisie dat het onbegrijpelijk is dat Alfred Schreuder de 32-jarige verdediger in de afgelopen vier wedstrijden niet als basisspeler heeft gebruikt. Blind kwam zaterdagavond tegen FC Emmen (3-3) als invaller voor Bassey in het veld, maar met de linkspoot in de ploeg kon Ajax niet voorkomen dat een 1-3 voorsprong werd weggeven.

“Bassey schiet voetballend gewoon ernstig tekort”, aldus Molenaar, die vervolgens in de bres springt voor Blind. “De discussie gaat elke keer over Daley, maar ik wil eigenlijk wel een lans breken voor hem. We weten allemaal dat hij verdedigend niet honderd procent is, met zijn snelheid heeft hij zo zijn zwaktes. Maar in het voetballende gedeelte, Ajax heeft altijd zeventig tot 75 procent balbezit. Dan moet je zorgen dat Daley in ieder geval gewoon speelt, altijd. Of dat nou als linksback of in het centrum is. Daar begint het voetbal bij Ajax in de afgelopen jaren.”

Molenaar vindt dat Ajax het elftal om Blind heen moet bouwen. “Als beleidsmakers moet je ervoor zorgen dat er daaromheen een paar jongens staan die het verdedigende tekort schieten van Blind compenseren. Jongens die te allen tijde achterblijven. Vitesse kon afgelopen week twee keer het hele veld oversteken zonder iemand tegen te komen.”

Molenaar sluit zijn boodschap aan Schreuder vervolgens kraakhelder af, waarbij hij ook opkomt voor de regelmatig bekritiseerde Dusan Tadic. “Ik vind echt gewoon dat Daley hoort te spelen bij Ajax. Dat geldt ook voor Tadic, die hebben de afgelopen jaren gewoon fantastisch gepresteerd voor de club.” Hans Kraay junior geeft aan dat het ook een keer klaar kan zijn voor het duo. Molenaar is het daar niet mee eens. “Het is niet op! Ik vind dat Ajax het op dit moment niet kan maken om Daley op de bank te zetten.”