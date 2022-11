Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot gaat voor aanmerkelijke wijziging

Zondag, 13 november 2022 om 10:16 • Wessel Antes

Arne Slot begint zondagmiddag met Santiago Giménez in de punt van de aanval, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Feyenoord gaat tegen Excelsior op jacht naar drie punten, waardoor de Rotterdammers als winterkampioen de WK-onderbreking in kunnen gaan. Ajax (3-3 bij Emmen) en PSV (0-1 nederlaag tegen AZ) verzuimden zaterdag om te winnen. Feyenoord kan in de eigen Kuip toeslaan door de stadsderby te winnen.

Bijlow staat zondag opnieuw tussen de palen bij Feyenoord. De 24-jarige Rotterdammer kreeg vrijdag te horen dat hij bij de definitieve selectie van Oranje zit. Maandag zal hij zich melden in Zeist, waarna hij op dinsdag naar Doha vliegt. In de verdediging kiest Slot wederom voor Lutsharel Geertruida als rechtsback, terwijl Quilindschy Hartman de linkerflank mag verdedigen. Gernot Trauner en Dávid Hancko vormen het centrale duo.

Op het middenveld spelen Quinten Timber, Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski. Ook Szymanski mag zich aankomende week opmaken voor het WK in Qatar. De 23-jarige Pool gaat met zijn land spelen tegen Argentinië, Mexico en Saoedi-Arabië. Voorin kiest Slot voor Javairô Dilrosun, Giménez en Igor Paixão. Danilo is daardoor naar de bank verwezen.

Feyenoord beschikt momenteel over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Oussama Idrissi ontbreekt nog vanwege een hamstringblessure. Excelsior moet het in De Kuip doen zonder Sven Nieuwpoort (knieblessure) en Yassin Ayoub (kuitblessure). Laatstgenoemde speelde tussen 2018 en 2020 voor Feyenoord. Marouan Azarkan, die dit seizoen wordt gehuurd van de stadsgenoot, staat wel in de basis tegen zijn eigen werkgever. De wedstrijd begint om 16.45 uur en is live te zien op ESPN 2.



Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Szymanski, Kökcü; Dilrosun, Giménez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Seymor, Tjoe-A-On; Baas, Fein, Goudmijn; Azarkan, Van Duinen, Driouech.