Flekken ‘heeft er geen woorden voor’: ‘Bij Freiburg is ook iedereen in shock’

Zondag, 13 november 2022 om 10:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:13

Bij SC Freiburg is verbijsterd gereageerd op het nieuws dat Mark Flekken niet tot de definitieve WK-selectie behoort van het Nederlands elftal. De doelman wordt door bondscoach Louis van Gaal net als Jasper Cillessen thuisgelaten, terwijl hij de voorbije interlandbreaks continu in de selectie werd opgenomen. Vincent Vermeij, clubgenoot en goede vriend van Flekken, heeft bij de NOS gereageerd op het ontbreken van de goalie. Flekken weerhoudt zichzelf vooralsnog van commentaar.

"Voor mij was hij dé kandidaat om eerste doelman te worden op het WK", vertelt Vermeij, die vorig jaar de overstap maakte van MSV Duisburg en met de reserves van Freiburg op het derde niveau acteert in Duitsland. "Niet omdat ik hem goed ken, maar vooral vanwege zijn prestaties met Freiburg in de afgelopen anderhalf jaar. Ik heb er echt geen woorden voor. En hetzelfde appte Mark mij ook terug. Hier bij Freiburg is ook iedereen in shock. Niemand begrijpt het."

Van Gaal koos er opvallend genoeg voor om slechts drie keepers mee te nemen naar Qatar: Justin Bijlow, Andries Noppert en Remko Pasveer. Voor Flekken en Cillessen is het ontbreken in de WK-selectie een hard gelag. "Ook met het oog op de toekomst", gaat Vermeij verder. "Remko Pasveer en Andries Noppert zijn echt niet beter dan Mark. We hebben het wel over de Bundesliga, een van de beste competities in Europa. Met alle respect hoor, maar onvergelijkbaar met de Eredivisie."

Ook voormalig keeperstrainer Frederik Gössling breekt een lans voor Flekken. "Mark is vooral heel constant in zijn prestaties, zowel nationaal als internationaal. Hij is zeer dominant in de opbouw. Hij leest het spel, vindt oplossingen en voorkomt vaak dat situaties echt gevaarlijk worden. Zijn inzicht vond ik geweldig. Daarnaast vielen zijn voetballende kwaliteiten mij op, toen al. Zowel met rechts als links toonde hij zijn klasse. Later zat ik met hem om de tafel voor een gesprek en daarin liet Mark zien óók over een sterke persoonlijkheid te beschikken."