Lorenzo Lucca haalt Instagram-post uit spelersbus razendsnel offline

Zondag, 13 november 2022 om 09:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:43

Lorenzo Lucca heeft zaterdagavond zijn ongenoegen geuit over het aantal speelminuten dat hij heeft gekregen van Alfred Schreuder. De Italiaan kwam in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (3-3) vier minuten voor tijd binnen de lijnen. Na afloop in de spelersbus plaatste hij een Instagram Story met Francisco Conceição waarin de twee het aantal speelminuten uitbeelden. Het bericht werd enkele minuten na plaatsing weer verwijderd, maar was toen al opgepikt door een aantal oplettende fans.