Ruud van Nistelrooij duidt welke grote stap PSV als elftal nog moet zetten

Zaterdag, 12 november 2022 om 23:49 • Guy Habets

Ruud van Nistelrooij heeft een heleboel zaken gezien die debet waren aan de nederlaag van PSV tegen AZ. De coach oordeelde hard over zijn eigen team en zag veel fout gaan, waardoor de Alkmaarders via een goal van Vangelis Pavlidis met de 0-1 overwinning konden gaan lopen. Vooral de opbouw en de accuraatheid van de passing kon niet op goedkeuring van Van Nistelrooij rekenen.

De trainer uit Geffen kon haarfijn uitleggen waarom zijn ploeg verloor van AZ. "Te veel spelers haalden hun niveau niet en we geven de goal weg in onze eigen opbouw. Dat was heel erg onnodig, heel erg slecht. Over het algemeen hadden we heel veel moeite om rust te hebben, vooral aan de bal. Als het niveau niet goed is en je ook onrustig bent, dan wordt het moeilijk. Toch hebben we nog aardig wat kansen gekregen."

Spelers als Cody Gakpo, Érick Gutiérrez, Philipp Max en Noni Madueke hadden kunnen scoren voor PSV. Dat lieten ze na en eigenlijk wilde Van Nistelrooij het ook niet te lang hebben over het missen van die kansen. "We hadden te veel foute passes, te veel slordigheden. Daarnaast waren de voorzetten niet zuiver en de corners en spelhervattingen niet goed genoeg. Dat zat hem niet in de wil, want iedereen probeerde het, maar uiteindelijk was het een slechte prestatie."

De druk van het 'moeten' na het gelijke spel van Ajax bij Emmen kan volgens de oefenmeester meegespeeld hebben. "Als je het dan moet doen, sta je on the spot en moet je er zijn als team en als individu. Dan gaan wij toch teveel uit onze vastigheden en dat is de grote stap die we nog moeten zetten. Je had het fantastisch kunnen doen in de eerste seizoenshelft als we hier hadden gewonnen, maar het mocht niet baten."