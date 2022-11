Kenneth Taylor heeft verrassende verklaring voor ‘provocerend’ gebaar

Zaterdag, 12 november 2022 om 23:13 • Jeroen van Poppel

Kenneth Taylor was zaterdag met twee doelpunten en een assist tegen FC Emmen van grote waarde voor Ajax, maar kan na afloop onmogelijk tevreden zijn. De middenvelder werd door een blessure gewisseld en moest vanaf de reservebank toezien hoe zijn ploeggenoten een 1-3 voorsprong weggaven: 3-3 eindstand. "Hoe dat kan? Goede vraag", opent Taylor voor de camera bij ESPN. "Dat moeten we gaan terugkijken, maar een 1-3 voorsprong mag je natuurlijk nooit weggeven."

Ajax kwam al in de zesde minuut op achterstand door een weergaloze vrije trap van Jeroen Veldmate. "Mooie goal. Die schoot hij echt goed in", zegt Taylor. "Ik dacht aan niets anders dan terugkomen, en dat is ook goed gelukt." Daar was de twintigjarige middenvelder zelf verantwoordelijk voor met twee doelpunten. Eerst verschalkte hij Mickey van der Hart met een hard schot rechtdoor. "Dat was wel geluk", aldus Taylor, die de bal slecht raakte. "Die moest er sowieso in." Daarna kopte hij een voorzet van Dusan Tadic binnen. "Dat was een betere goal."

Taylor hield na zijn beide doelpunten een vinger voor de mond, maar wilde naar eigen zeggen niet het thuispubliek van FC Emmen provoceren. "Ik heb met mijn vrienden een film gekeken, The Redeem Team." In die documentaire wordt het Amerikaanse basketbalteam gevolgd op weg naar de Olympische Spelen van 2008. "Kobe Bryant maakte dat gebaar ook", legt Taylor uit. "Toen heb ik afgesproken om dat ook te doen." Het gebaar was dus niet bedoeld richting de Emmen-fans. "Nee, het is echt door die film. Kobe Bryant deed dat en dat vonden we heel hard. Toen hebben we dat afgesproken."

Taylor speelde de wedstrijd in Emmen dus niet uit. "Ik schopte in minuut zes tegen de onderkant van de schoen van Mark Diemers. In de rust zwol mijn voet op. Ik wilde het nog proberen, maar het ging niet." Davy Klaassen verving hem na een klein uur spelen. Taylor zit in de WK-selectie van Oranje en maakt zich geen zorgen over zijn deelname. "Ik ga me maandag gewoon melden. Het is een schop, maar er is niets kapot, of zo. Dat zei de dokter net ook."