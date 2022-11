Dallinga kan ondanks derde treffer van het seizoen nederlaag niet voorkomen

Zaterdag, 12 november 2022 om 23:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:54

Thijs Dallinga heeft een einde gemaakt aan zijn doelpuntendroogte in de Ligue 1. De spits van Toulouse nam tegen Stade Rennes de gelijkmaker voor zijn rekening, waarmee hij voor het eerst sinds 21 augustus doel trof. Toch ging zijn ploeg, waar ook Branco van den Boomen, Zakaria Aboukhlal en Stijn Spierings in de basis stonden, met 2-1 ten onder. Door de overwinning verstevigt Rennes zijn derde plaats, terwijl Toulouse twaalfde blijft staan.

?????????????????? aanval! ? Na heerlijk combinatievoetbal legt Bourigeaud de bal keurig in de hoek, dit zet de ploeg uit Rennes op een 1-0 voorsprong??#ZiggoSport #Ligue1 #SRFCTFC pic.twitter.com/3M2WUKSq51 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 12, 2022

De thuisploeg probeerde in de openingsfase met name via Adrien Truffert de openingen te vinden, al slaagde de ploeg van trainer Bruno Génésio daar in eerste instantie niet in. Na ruim een kwartier spelen liet Aboukhlal zich zien. De deze zomer van AZ overgekomen vleugelspeler maakte goed ruimte voor zichzelf op de rand van het zestienmetergebied, maar zag zijn schot vervolgens ruim naast gaan. Rennes bleef aandringen en beloonde zichzelf na 25 minuten spelen via Benjamin Bourigeaud.

De spits ontving de bal van Lovro Majer en kon ongedekt de verre hoek vinden: 1-0. Een fraai afstandsschot van Martin Terrier leidde even later bijna tot de 2-0, ware het niet dat Maxime Dupé de bal onder de lat vandaan kon tikken. Aan de andere kant was Aboukhlal wederom dreigend, maar zag hij zijn kopbal gekeerd worden door Steve Mandanda. Tien minuten voor rust had Dallinga voor de gelijkmaker kunnen zorgen. De voormalig spits van Excelsior kopte echter naast.

Na rust liet Dupé wederom zijn klasse zien op een poging van Majer, waarna Van den Boomen aan de andere kant dicht bij de gelijkmaker was. De middenvelder schoot fraai van afstand, maar zag Mandanda een even zo mooi antwoord in huis hebben. Toch kon Toulouse een paar minuten later wel juichen. Een slimme pass van Rasmus Nicolaisen kwam na een afgeslagen hoekschop van Van den Boomen terecht bij Dallinga, wiens schot in het midden van het doel eindigde: 1-1.

Rennes weer terug ?????? ?????? ?? 3 minuten kon Toulouse genieten van het gelijkspel, maar Kalimeundo schiet Rennes weer terug op voorsprong! ??#ZiggoSport #Ligue1 #SRFCTFC pic.twitter.com/KKavXjRW6o — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 12, 2022

Toch leek dat Rennes niet te deren. Nadat Hamari Traoré maar net over schoot, was het in de daaropvolgende aanval wel raak. Arnaud Kalimuendo kon de rebound binnentikken, nadat Dupé een schot van Terrier niet goed verwerkte: 2-1. Fares Chaibi en Ado Onaiwu waren namens Toulouse nog wel dicht bij de 2-2, maar beide spelers vonden uitblinker Mandanda op hun pad.