PSV verslikt zich in AZ, ziet Ajax passeren en geeft Feyenoord vrijgeleide

Zaterdag, 12 november 2022 om 22:53 • Guy Habets

PSV heeft allerminst geprofiteerd van het puntenverlies van Ajax op bezoek bij FC Emmen. De Eindhovenaren verslikten zich op eigen veld in AZ, dat aan een treffer van Vangelis Pavlidis genoeg had voor de overwinning: 0-1. Mede daardoor meldt de club uit Alkmaar zich nu weer in de top van de ranglijst en moet PSV lijdzaam toezien dat Ajax door het ene punt in Drenthe op doelsaldo langszij komt. Feyenoord kan zich zondag ondertussen kronen tot winterkampioen.

Ruud van Nistelrooij startte met Xavi Simons, Luuk de Jong en Cody Gakpo in de basis van PSV. Zij mogen zich maandag allemaal melden in Zeist ter voorbereiding op het WK in Qatar met Oranje, maar eerst moet er nog afgerekend worden met AZ. Noni Madueke begint opnieuw op de bank. AZ-trainer Pascal Jansen kon ondertussen niet beschikken over de al langer geblesseerden Bruno Martins Indi en Zinho Vanheusden. Dani de Wit en Pavlidis stonden, vergeleken met de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-1 nederlaag) van vorige week, in de basis. Dat ging ten koste van Riechedly Bazoer en Maxim Dekker.

Gesterkt door het puntenverlies van Ajax in Emmen ging PSV goed van start. De Eindhovenaren probeerden AZ de wil op te leggen en blaften een aantal keer, maar beten niet gevaarlijk door. Dat deden de gasten uit Noord-Holland bij de eerste mogelijkheid wel. Vangelis Pavlidis werd na zeventien minuten de diepte in gestuurd door Jesper Karlsson, die de bal over kon nemen na een fout van Joey Veerman, en de Griekse spits wipte de bal heel leep over de uitkomende Walter Benítez heen: 0-1.

De Alkmaarse openingstreffer ontketende echter een stormloop van PSV. Zo kon Luuk de Jong net niet in stelling worden gebracht, kopte Cody Gakpo voorlangs na een fraai uitgespeelde aanval en eindigde een kopbal van Érick Gutiérrez op de paal. De grootste kans werd echter gecreëerd door AZ. Tijjani Reijnders vond de bal vlak voor rust voor zijn voeten en zijn kiezelharde schot teisterde de lat. Mede daardoor bleef de marge één doelpunt in Noord-Hollands voordeel.

De tweede helft zou voor PSV dan ook in het teken moeten staan van de jacht op de gelijkmaker en een kansenregen. De fans in het Philips Stadion kwamen echter bedrogen uit. Na een klein uur konden ze even juichen toen Gakpo een voorzet van invaller Anwar El Ghazi in het hoekje kopte, maar de VAR zette vanwege buitenspel al snel een streep door die treffer. Verder speelde de formatie van Van Nistelrooij weinig klaar en met nog ruim twintig minuten te gaan werd Madueke gebracht in plaats van Simons. De Engelsman moest voor meer dreiging zorgen.

Dat lukte geen moment, mede door het slordige spel van het Eindhovense middenveld. De voorwaartsen konden amper aan het werk worden gezet en AZ kon tot aan de slotfase relatief eenvoudig standhouden. Vanaf dat moment werd het echter wel penibel, want zeven minuten voor tijd was het Madueke die zichzelf knap vrijspeelde op de achterlijn en zijn poging in de korte hoek op de paal uiteen zag spatten. In de resterende tijd beukte PSV op de poort, maar ondanks vijf minuten blessuretijd viel de gelijkmaker niet meer. Daardoor komt Ajax dankzij het betere doelsaldo langszij op de ranglijst en kan Feyenoord zondag winterkampioen worden.