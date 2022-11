Arsenal neemt dankzij Ødegaard vlak voor WK riante voorsprong op Man City

Zaterdag, 12 november 2022 om 22:40

Arsenal is zaterdag met een heerlijk gevoel de WK-break ingegaan. De formatie van Mikel Arteta werd op bezoek bij Wolverhampton Wanderers bij de hand genomen door Martin Ødegaard, die Arsenal met twee treffers naar de zege schoot: 0-2. The Gunners profiteren optimaal van de nederlaag van Manchester City tegen Brentford (1-2) en nemen op de koppositie een voorsprong van vijf punten. The Wolves staan zeer teleurstellend onderaan in de Premier League.

\Wolverhampton Wanderers trad ten opzichte van de midweekse EFL Cup-wedstrijd tegen Leeds United (1-0 winst) weer aan met Adama Traoré, die voorin een koppel vormde met Gonçalo Guedes. De basiself van Arsenal is dit seizoen in beton gegoten. Arteta zag vooraf dan ook geen reden tot wijzigingen, maar werd daar na een kwartier spelen toe gedwongen: Granit Xhaka haakte geblesseerd af en werd vervangen door Fábio Vieira.

Arsenal op voorsprong! Martin Ødegaard zet Arsenal op 0-1! De Noor prikt van dichtbij raak. Bij een overwinning vergroot Arsenal het gat met City tot 5 punten.

De wedstrijd had behoorlijk wat tijd nodig om te ontbranden. Beide ploegen gunden elkaar weinig ruimte en zowel José Sá als collegadoelman Aaron Ramsdale had na 45 minuten nog geen enkele redding verricht. Gabriel Jesus liet zich wel volop zien als aanvalsleider van Arsenal en schoot de bal ook al na zes minuten tegen de touwen, maar vanuit buitenspelpositie. Verderop in de tweede helft probeerde Braziliaan het opnieuw, ditmaal met een schot op de lat ten gevolg.

En dat is twee voor Martin Ødegaard. Martin Ødegaard verdubbelt de voorsprong voor Arsenal en lijkt de zege voor 'The Gunners' veilig te stellen.

Jesus was tien minuten na rust ook betrokken bij de openingstreffer van Arsenal. De spits liet zich uitzakken en zette aan de linkerkant van het strafschopgebied Vieira vrij. De Portugees stiftte de bal naar het midden, waar Ødegaard kon binnentikken: 0-1. Arsenal nam het doel van Sá een kwartier voor tijd na een vlotlopende aanval opnieuw onder vuur. De goalie van the Wolves redde nog op een schot van Gabriel Martinelli, maar was kansloos op de rebound van Ødegaard. De Noor controleerde en schoot uit de dropkick vernietigend binnen: 0-2. De thuisploeg zette nog aan, maar na een artistieke omhaal van Daniel Podence, die net naast ging, kwam Arsenal niet meer in grote moeilijkheden.