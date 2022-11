Ajacied deelt dreun uit aan Schreuder: ‘We wisten niet wat we moesten doen’

Zaterdag, 12 november 2022 om 21:43 • Guy Habets

Ajax wist in de tweede helft niet hoe het moest spelen. Dat heeft Steven Bergwijn na afloop van de met 3-3 gelijkgespeelde wedstrijd tegen FC Emmen gezegd. De Ajacieden gingen na een redelijke eerste helft nog met een 1-3 voorsprong de kleedkamer in, maar na rust leek het nergens meer op en dat is een pijnlijke conclusie voor trainer Alfred Schreuder. Bergwijn onderstreepte in gesprek met ESPN ook dat de tweede helft 'Ajax-onwaardig' was.

Toine van Peperstraten vroeg Bergwijn na de wedstrijd of hij uit kon leggen hoe Ajax opnieuw niet wist te winnen. "Eerlijk gezegd kan ik dat niet", begon de aanvaller. "Als je ziet hoe we de tweede helft beginnen, verbaast het me eigenlijk ook niet dat dit is gebeurd. We liepen na rust alleen maar achter ze aan. Ik heb geen flauw idee wat we aan het doen waren en ik had ook niet het gevoel dat we wisten wat we moesten doen. Dat kan gewoon niet, dit is schandalig."

"In de eerste helft was het gewoon prima, maar dan starten we zó slecht", tiert Bergwijn verder. "Iedereen gaat andere dingen doen. Ik heb er geen woorden voor." Op de suggestie van Van Peperstraten dat het kunstgras en het naderende WK een rol speelden, reageert de van Tottenham Hotspur overgenomen vleugelspeler fel. "Dat is geen excuus. We weten allang dat we met kunstgras te maken hebben en daar kunnen wij gewoon op spelen, dus dat is bullshit."

Een verklaring voor het puntenverlies in Drenthe heeft Bergwijn dan ook niet, al lijkt hij niet tevreden te zijn met de manier waarop Ajax verdedigde. De Amsterdamse defensie maakt de afgelopen weken al geen zekere indruk en was ook in Emmen bij vlagen niet bij de les. "We moeten gewoon goed voetballen en als je drie goals maakt, moet je met de punten weggaan", oordeelt de aanvaller. "Het is al de zoveelste keer dat dat niet gebeurt en dat is Ajax-onwaardig."