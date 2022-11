Ruud van Nistelrooij krijgt puntenverlies van Ajax mee en reageert in interview

Zaterdag, 12 november 2022 om 21:11 • Guy Habets

Ruud van Nistelrooij gebruikt het puntenverlies van Ajax op bezoek bij FC Emmen om zijn spelers te motiveren. PSV speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ en kan daarin, als het de Alkmaarders klopt, profiteren van de uitglijder van de regerend landskampioen. Bij een overwinning vergroten de mannen van Van Nistelrooij de marge met Ajax tot drie punten.

Er ging gejuich op in het Philips Stadion toen bekend werd dat Emmen de 3-3 aan had getekend tegen Ajax. Op het moment dat Van Nistelrooij daarmee geconfronteerd werd door de interviewer van dienst, was de wedstrijd in Drenthe nog niet afgelopen. "Je weet nooit hoe een wedstrijd loopt en dat blijkt hier maar weer", zegt de coach van PSV tegen ESPN. "De wedstrijd is nog niet afgelopen, dus er kan nog heel veel gebeuren."

Uiteindelijk bleef het bij 3-3 op de Oude Meerdijk en Van Nistelrooij gaf al aan dat hij eventueel puntenverlies van Ajax zou gebruiken. "Mocht dat resultaat zo blijven, dan is dat weer een externe motivatie om het goed te doen hier. Dat speelt zeker mee voor ons, maar de jongens weten ook dat als we ons niveau moeten halen en moeten winnen. Dan blijven we bovenaan en dat is het doel van vandaag."

De ploeg van Alfred Schreuder leek met een 1-3 ruststand op rozen te zitten, maar kon de voorsprong niet vasthouden. Mohamed Bouchouari tekende in de 84ste minuut voor de 3-3 eindstand en zou daarmee het lot van trainer Alfred Schreuder kunnen bezegelen. De coach van Ajax stond voorafgaand al onder gigantische druk en zag zijn eigen fans een spandoek met daarop 'Schreuder rot op' ophangen in het stadion. Het is voor het eerst sinds februari 2015 dat Ajax drie Eredivisie-duels op rij niet wint.