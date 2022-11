Mikpunt van kritiek bij Ajax: ‘Bassey krijgt altijd de schuld, maar vandaag...’

Zaterdag, 12 november 2022 om 21:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:14

Arnold Bruggink en Marciano Vink zijn vernietigend over de totale wanprestatie van Ajax op bezoek bij FC Emmen (3-3). De analisten van ESPN zagen de Amsterdammers in de tweede helft volledig door het ijs zakken, nadat in de eerste helft een comfortabele 1-3 voorsprong was genomen. "Je denkt dat het niet erger kan, maar deze tweede helft was gewoon beschamend" , aldus Vink.

Calvin Bassey viel in de rust geblesseerd uit en werd vervangen door Daley Blind. In de rust zei Vink nog dat het spel van Ajax daarmee waarschijnlijk beter zou worden. "Ik dacht dat er met Daley Blind wel wat meer voetbal in zou komen, maar dat was niet het geval. Emmen verdiende het gewoon. Ze hebben een goede tweede helft gespeeld."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bruggink oordeelt vernietigend over de invalbeurt van Blind. "Calvin Bassey is vaak degene die de schuld krijgt van het hele verhaal, maar Daley Blind...", verzucht de oud-aanvaller, die een lange stilte laat vallen. "Die speelde vandaag na rust centraal achterin, och, man... De kansen die Ajax heeft weggegeven na rust... Emmen kwam achter elkaar door. Jurriën Timber en Blind, wat toch goede spelers zijn, staan allebei een beetje te kijken... Nul communicatie, nul oriëntatie. Moet je kijken!", zo voorziet Bruggink de 2-3 van Richairo Zivkovic van commentaar. De voormalig Ajacied dook daarbij simpel voor Timber.

Vink vindt dat de spelers van Ajax hun trainer in de steek hebben gelaten. "Dit kun je Schreuder niet in zijn schoenen schuiven. Vooraf kon je heel veel zeggen over verkeerd gemaakte keuzes, spelers op verkeerde posities, of spelers die te lang bleven staan, maar wat we nu in de tweede helft gezien hebben... zeg het maar. De spelers hebben Schreuder heel erg laten vallen. Het zijn elf eilandjes die elkaar totaal niet voelen. Er is irritatie, onvrede misschien. Dat stralen ze uit op het veld. Het is los zand. Spelers reageren pas als het te laat is. Ballen over tien meter naar elkaar gaan gewoon uit."

Schreuder komt onder gigantische druk en vreest voor zijn baan. Bruggink stelt dat Ajax ook andere opties heeft dan de coach ontslaan. "Ze moeten zich heel goed afvragen: wat wil je? Maar nog belangrijker bij Ajax: wie neemt de beslissingen? In de afgelopen transferperiode heeft de RvC natuurlijk hele grote transfers geblokkeerd. Wie zit op welke stoel? Dat sijpelt ook door naar beneden. Als Schreuder van bovenaf de vrije hand heeft, dan moet hij de macht grijpen en zeggen: ik snijd twee of drie grote namen ertussenuit. Niet op de bank, gewoon weg. En dan gaan we kijken of we daar in de winter anderen voor terug kunnen krijgen." Vink vindt dat Ajax serieus moet nadenken over het idee van Bruggink. "Dat gebeurt zelden, maar het is nu zover dat er iets moet gebeuren. Daar zijn we het allemaal over eens. Ligt het allemaal aan Schreuder?"