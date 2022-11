Ajax verprutst het compleet in Emmen: dagen van Schreuder lijken geteld

Zaterdag, 12 november 2022 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:51

Ajax is er zaterdagavond niet in geslaagd om te winnen bij FC Emmen. De ploeg van Alfred Schreuder leek met een 1-3 ruststand op rozen te zitten, maar kon de voorsprong niet vasthouden. Mohamed Bouchouari tekende in de 84ste minuut voor de 3-3 eindstand en zou daarmee het lot van Schreuder kunnen bezegelen. De coach van Ajax stond voorafgaand al onder gigantische druk en zag zijn eigen fans een spandoek met daarop 'Schreuder rot op' ophangen in het stadion. Het is voor het eerst sinds februari 2015 dat Ajax drie Eredivisie-duels op rij niet wint.

In de opstelling van FC Emmen waren geen verrassingen te ontdekken. De thuisploeg had met doelman Mickey van der Hart en spits Richairo Zivkovic twee voormalig Ajacieden in de gelederen. Schreuder koos voor Brian Brobbey in de punt van de aanval. Mohammed Kudus zat zodoende op de bank. Verder keerde Edson Álvarez terug van zijn schorsing, waardoor WK-ganger Davy Klaassen genoegen moest nemen met een rol als wisselspeler.

Kenneth Taylor laat zich zien in Emmen met twee doelpunten en een assist! ? — ESPN NL (@ESPNnl) November 12, 2022

De openingsfase stond bol van spektakel en binnen 25 minuten was er vier keer gescoord aan De Oude Meerdijk. Emmen kwam in de zesde minuut verrassend aan de leiding via een vrije trap van Jeroen Veldmate, die schitterend de kruising vond. Ajax sloeg binnen 120 tellen terug via Taylor, die in de as werd aangespeeld door Dusan Tadic. De middenvelder kreeg alle tijd en ruimte om een hoek uit te kiezen, maar dat bleek niet nodig: Van der Hart had ook op het harde schot rechtdoor geen passend antwoord: 1-1.

Miguel Araujo kreeg uit een vrije trap van Emmen een enorme kans, maar tikte de bal in grote vrijheid op de paal. Taylor kopte Ajax na 22 minuten op voorsprong uit een voorzet met rechts van Tadic, die bij Ajax terug is op de rechterflank: 1-2. Bergwijn vergrootte de marge door moeiteloos weg te draaien bij Bouchouari en de bal vernietigend in de kruising te vuren: 1-3. Vlak voor rust liep Calvin Bassey een blessure op. De verdediger van Ajax was niet meer fit en liet Zivkovic knullig ontsnappen richting Pasveer. De spits van Emmen schoot echter recht op de goalie.

Bassey bleef in de rust achter in de kleedkamer en werd vervangen door Daley Blind. Kudus, eveneens ingevallen, werd kort op weg in de tweede helft gelanceerd door Tadic, maar de Ghanees schoot op het been van Van der Hart. Ajax bleef grote defensieve kwetsbaarheden vertonen. Blind liet Lucas Bernadou in zijn rug weglopen en werd gered door de snel uitgekomen Pasveer, die de bal afsnoepte bij de Fransman. Met een klein uur op de klok kon Timber echter niet voorkomen dat Zivkovic simpel intikte uit een voorzet van Bernadou: 2-3. Bergwijn had de marge na een schitterende hakbal van Tadic moeten vergroten, maar schoot van heel dichtbij recht op Van der Hart. Ook Kudus, die de bal op de lat plaatste, verprutste een gigantische kans.

Emmen bleef erin geloven en creëerde ook kansen. Mark Diemers verzuimde het af te maken met een punter voorlangs, maar zes minuten voor tijd viel de gelijkmaker alsnog. Bouchouari leek een voorzet te bedoelen, die door alles en iedereen gemist werd, ook door Pasveer: 3-3. Ajax kon het niet meer herstellen en vindt zichzelf nu terug op de derde plek in de Eredivisie, achter PSV en Feyenoord. FC Emmen koestert het punt, maar blijft op de zestiende plek wel in degradatienood.