Chelsea gaat hopeloos onderuit in Newcastle en stort zich in diepe crisis

Zaterdag, 12 november 2022 om 20:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:02

Chelsea heeft zaterdag voor de derde keer op rij verloren in de Premier League. De manschappen van Graham Potter kwamen er op bezoek bij Newcastle United nauwelijks aan te pas en verloren door een doelpunt van Joe Willock: 1-0. Chelsea staat achtste en gaat de WK-break in diepe sportieve crisis in. Newcastle is juist bezig aan een fantastisch seizoen en klimt weer over Tottenham Hotspur heen naar de derde plek.

De vier competitiewedstrijden voorafgaand aan het bezoek aan St. James Park leverden Chelsea slechts twee punten op. In een poging het tij te keren, voerde Potter liefst vijf wijzigingen door in de opstelling ten opzichte van de topper tegen Arsenal (0-1 verlies). Raheem Sterling, Kai Havertz en Pierre-Emerick Aubameyang verdwenen uit de aanval en Armando Broja werd de eenzame spits. Hakim Ziyech moest het doen met een reservebeurt, nadat de voormalig Ajacied midweeks tegen Manchester City (2-0 verlies) in de EFL Cup wel was gestart.

Bij Newcastle kwamen Chris Wood en Joelinton in de ploeg voor Callum Wilson, die ziek is geweest, en Jacob Murphy. De defensie van Newcastle, met daarin als gebruikelijk ook Sven Botman, kwam in de eerste helft geen moment in de problemen. Zelf werd Newcastle dreigend via een volley van Miguel Almirón, die van binnen het strafschopgebied hard over schoot. Op slag van rust claimde Newcastle een penalty vanwege een handsbal van de glijdende Trevoh Chalobah, maar scheidsrechter Robert Jones leek dat uit te leggen als een legitieme bal op de 'steunarm'.

Na rust nam de druk op het doel van Chelsea verder toe. Édouard Mendy kon ternauwernood redding brengen op een intikker van dichtbij van de voet van Bruno Guimarães, maar was in de 67ste minuut volstrekt kansloos op een snoeiharde uithaal van Willock. De middenvelder kreeg de bal voor de voeten na een dribbel van ploeggenoot Almirón en twijfelde niet om die vol in de kruising te jagen: 1-0. Chelsea had een minuut daarvoor een kansrijke poging gedaan via Conor Gallagher, die Nick Pope tot een fraaie redding dwong.

Kort na de tegentreffer mocht Ziyech als invaller zijn opwachting maken. Ook met de rechtervleugelspits in de ploeg wist Chelsea echter geen vuist te maken, ook niet na het uitvallen van Botman. De verdediger liep drie minuten voor tijd een blessure op en zag vanaf de bank hoe zijn ploeggenoten de nipte zege moeiteloos binnenhaalden.