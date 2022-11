Geniale assist Icardi hoogtepunt bij monsterzege Galatasaray in stadsderby

Zaterdag, 12 november 2022 om 19:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:04

Galatasaray heeft zaterdagavond enorm uitgehaald op bezoek bij Istanbul Basaksehir. De thuisploeg was tot zaterdagavond de minst gepasseerde ploeg in de Süper Lig, maar ging met liefst 0-7 onderuit tegen de stadsgenoot. Hoogtepunt was de assist van Mauro Icardi bij de 0-4, die met een hakbal Kerem Aktürkoglu in staat stelde om te scoren. Door de overwinning stijgt Galatasaray naar de tweede plaats, terwijl Basaksehir vierde staat.

Bij de thuisploeg begon voormalig Ajacied Bertrand Traoré in de basis, terwijl Deniz Türüc (ex-Go Ahead Eagles) op de bank begon. Galatasaray-trainer Okan Buruk koos in de punt van de aanval koos voor Icardi. De van PSG gehuurde spits werd in de rug gesteund door Dries Mertens, ex-Vitessenaar Milot Rashica begon vanaf de rechterflank. De bezoekers wisten de ban na een klein kwartier te breken via Kerem Aktürkoglu, die de bal uit de kluts voor zijn voeten kreeg en vervolgens de 0-1 tegen de touwen schoot.

??????! Galatasaray op voorsprong ?? In de kraker tussen de nummer 2 en 3 van de Turkse Süper Lig is het Kerem die de score openbreekt! ?? Via de kluts krijgt hij de bal voor zijn voeten en is het 0-1 voor de bezoekers ??#ZiggoSport #SüperLig #IBFKvGS pic.twitter.com/L3jBFDq1sJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 12, 2022

Galatasaray was heer en meester in het eerste bedrijf. Abdülkerim Bardakci dacht de marge eerst te verdubbelen met een kopbal op de paal, waarna Icardi er niet in slaagde om de rebound van dichtbij binnen te schieten. Vanaf de strafschopstip was het hierna wel raak voor de Argentijn. Galatasaray kreeg een penalty, nadat Youssouf Ndayishimiye Lucas Torreira onderuit maaide na slordig balverlies van Léo Duarte. De strafschop werd door Icardi overtuigend in de linkerbovenhoek geschoten: 0-2. De ploeg van Buruk zat op rozen en kon door enig fortuin zelfs met een 0-3 ruststand de kleedkamers op zoeken. Ndayishimiye toucheerde een voorzet van Rashica en was zo verantwoordelijk voor een knullige eigen goal.

?????????? bij Galatasaray ?? Een voorzet wordt op ongelukkige wijze een eigendoelpunt, hierdoor staat Galatasaray na 45 minuten op 0-3! ??#ZiggoSport #SüperLig #IBFKvGS pic.twitter.com/9zv1tY1mZU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 12, 2022

Na rust ging Galatasaray vrolijk door waar het gebleven was en nadat Rashica eerst nog de lat raakte, was het even later wel raak. Icardi leek na een fraaie pass eerst zelf uit te halen, maar had in plaats daarvan een fraaie hakje in huis. Daarmee bereikte hij Aktürkoglu, die de verre hoek vond: 0-4. Even later stond het alweer 0-5, toen Mertens simpel kon afronden op aangeven van Rashica.

WOW! wat een ???????????????????????? goal! ?? Na een prachtig hakje van Icardi maakt Kerem er 0-4 van! ??#ZiggoSport #SüperLig #IBFKvGS pic.twitter.com/FQ7SnF9Vxm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 12, 2022

Mertens werd even later vervangen door Juan Mata en de Spanjaard zag hoe Victor Nelsson er bijna 0-6 van maakte, maar zijn poging uit een vrije trap ging rakelings naast. Aktürkoglu maakte er in de slotfase alsnog 0-6 van, doordat hij een voorzet van Icardi tegen de touwen wist te lopen. Abdulkerim Bardakci maakte er vlak voor tijd zelfs 0-7 van, door een vrije trap binnen te koppen.