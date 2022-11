Bas Dost grijpt nieuwe kans van Fraser en beëindigt doelpuntendroogte

Zaterdag, 12 november 2022 om 18:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:38

FC Utrecht heeft het eerste deel van het seizoen zaterdag uitstekend afgesloten. De ploeg van Henk Fraser maakte op bezoek bij FC Volendam in voetballend opzicht weinig indruk, maar nam uiteindelijk toch ruim afstand: 0-4. Bas Dost keerde terug in de startopstelling en bekroonde dat met zijn zesde doelpunt van het seizoen. De spits had sinds 11 september niet meer gescoord. Utrecht wint voor de vierde keer op rij en rukt op naar plek zeven van de Eredivisie. Wim Jonk vindt zichzelf met Volendam terug op de laatste plaats.

Opvallend aan de zijde van de thuisploeg was het basisdebuut voor de zeventienjarige Lequincio Zeefuik, die in de spits de voorkeur kreeg boven Henk Veerman. Utrecht moest het in Volendam stellen zonder de zieke clubtopscorer Anastasios Douvikas. Fraser koos daarom voor het eerst in bijna een maand tijd voor Dost als basisspeler. De achttienvoudig Oranje-international kreeg voorin steun van Daishawn Redan, die na een uur afgelost zou worden door Amin Younes.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de vijftiende minuut kwam Utrecht op voorsprong. De Domstedelingen profiteerden van slordig balverlies van Volendam, waarna Daishawn Redan het overzicht bewaarde en Bas Dost in stelling bracht. De spits stuitte op doelman Filip Stankovic, alvorens Taylor Booth in de rebound raak schoot: 0-1. Het was de enige fatsoenlijke aanval van de Domstedelingen in de eerste helft. Volendam zette er weinig tegenover. Carel Eiting kreeg in de laatste minuut wel een vrije trap te nemen, maar schoot via de muur naast.

Ook na rust lag het niveau in het Kras Stadion niet hoog. Het lichte overwicht dat Utrecht had werd twintig minuten voor tijd uitgebuit door Dost, die een voorzet van invaller Othman Boussaid via onderkant lat binnenkopte: 0-2. Volendam creëerde nauwelijks iets, maar zette kort daarna wel Gaetano Oristanio vrij voor doelman Vasilios Barkas. Laatstgenoemde kwam razendsnel uit en blokte het schot van de Italiaan. Utrecht besliste het via Sander van de Streek, die prachtig vrijgespeeld werd door Boussaid en de bal over Stankovic kon tikken: 0-3. In blessuretijd bepaalde Can Bozdogan de eindstand met een fraai afstandsschot op 0-4.