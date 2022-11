Dubbelslag Darwin Núñez bezorgt Pepijn Lijnders belangrijke zege

Zaterdag, 12 november 2022 om 17:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:07

Liverpool heeft zaterdagmiddag de derde zege in week tijd geboekt. Mede dankzij een dubbelslag van Darwin Núñez werd er op Anfield een 3-1 zeg op Southampton. De eindstand stond al bij rust op het scorebord. Door de overwinning klimt Liverpool naar de zesde plaats, al hebben Chelsea en Brighton & Hove Albion een wedstrijd minder gespeeld.

Voormalig NEC-trainer Pep Lijnders nam tegen Southampton eenmalig de honneurs bij Liverpool waar. Klopp werd vorige maand met een rode kaart weggestuurd tegen Manchester City (1-0 winst) en kreeg ik hoger beroep alsnog een wedstrijd schorsing aan zijn broek. Bij Southampton had Nathan Jones voor het eerst de leiding over Southampton. The Saints besloten Ralph Hasenhuttl afgelopen weekend de laan uit te sturen vanwege aanhoudende magere resultaten.

De toeschouwers op Anfield kregen een enerverende openingsfase voorgeschoteld. Zo wist Roberto Firmino de ban al na zes minuten voor de thuisploeg te breken. De Braziliaan kopte een vrije trap van Andrew Robertson vanaf een meter of dertien binnen: 1-0. Lang konden the Reds echter niet van de snelle voorsprong genieten, want aan de overkant bracht Southampton de stand ook uit een standaardsituatie weer in evenwicht. Alisson kwam onnodig zijn goal uit bij een vrije trap van James-Ward Prowse, waardoor Ché Adams simpel kon binnenkoppen: 1-1.

?? Darwin Núñez zet Liverpool op comfortabele voorsprong Núñez scoort zijn tweede van de middag in een doelpuntrijke eerste helft. Tussenstand: 3-1. ?? https://t.co/QsSmavD7S2#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/rIfhIBTlKI — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 12, 2022

Het lukte Jones in zijn eerste duel als hoofdtrainer van Southampton nog niet om de defensieve problemen op te lossen, want Liverpool creërde kans op kans. De nieuwe voorsprong voor de ploeg van Lijnders kon niet uitblijven en die kwam er ook na twintig minuten. Harvey Elliott vond Núñez met een fraaie steekball achter de verdediging van de bezoekers, waarna de Uruguayaan simpel kon binnentikken: 2-1. De marge werd op slag van rust door Núñez vergroot, nadat de aanvaller de bal op een presenteerblaadje kreeg van Robertson.

In het tweede bedrijf kroop Southampton meer uit zijn schulp. In tegenstelling tot zijn defensie was Alisson wel enkele keren bij de les. De Braziliaanse sluitpost hield eerst Mohamed Elyounoussi van scoren af en had vervolgens een uitstekende reflex in huis op een kopbal van Adams.