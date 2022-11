Bentancur doet vierde Premier League-treffer op rij van Summerville ongedaan

Tottenham Hotspur heeft het spektakelstuk met Leeds United winnend afgesloten. In eigen stadion kwam Tottenham mede door een treffer van Crysencio Summerville liefst drie keer op achterstand, maar was een dubbelslag van Rodrigo Bentancur in de slotfase alsnog voldoende voor de drie punten: 4-3. Door de overwinning stijgt Tottenham naar de derde plaats in de Premier League, terwijl Leeds het moet doen met een veertiende plaats.

Tottenham-manager Antonio Conte moet het nog altijd stellen zonder Heung-min Son, die herstellende is van een oogblessure. De Zuid-Koreaan is inmiddels onder het mes gegaan en gaat naar het WK, al kwam de wedstrijd tegen Leeds nog te vroeg. Door zijn afwezigheid was er een plek in de basis voor Dejan Kulusevski. Harry Kane was de spits van dienst. Bij Leeds waren er basisplaatsen voor zowel Pascal Struijk als Summerville. Laatstgenoemde is de laatste weken uitstekend op dreef met doelpunten tegen Liverpool en AFC Bournemouth en mocht het dus ook vanaf de aftrap laten zien in Londen. Bij Leeds ontbrak onder meer Luis Sinisterra. De voormalig Feyenoorder kampt met een voetblessure.

Summerville brak in de tiende minuut de ban. De vleugelspeler ontving de bal van Brenden Aaronson, nam de bal knap mee langs Eric Dier en plaatste de bal met links achter Hugo Lloris: 0-1. De geboren Rotterdammer tekende zo voor zijn vierde Premier League-doelpunt op rij. Aan de andere kant probeerde Emerson Royal het met een schot, dat net naast ging. In de 21e minuut kreeg Summerville de kans om zijn tweede van de middag te maken, maar de Nederlander zag Lloris een antwoord hebben op zijn poging met buitenkant rechts.

Vijf minuten later was het aan de andere kant wel raak. Uit een hoekschop leken zowel Clément Lenglet als Richarlison doelman Illan Meslier te hinderen, waarna Kane na enig fortuin met rechts kon binnenschieten: 1-1. Protesten van de kant van Leeds haalden niets uit. Beide ploegen waren in het vervolg van het eerste bedrijf dreigend, maar tot echt grote kansen leidde dat in eerste instantie niet. Drie minuten voor rust was het alsnog raak voor Leeds. Een afgeslagen hoekschop kwam op het hoofd van ex-Ajacied Rasmus Kristensen, die de bal doorkopte naar Rodrigo. De Spanjaard rondde vervolgens af met een fraaie volley met links: 1-2.

Na rust schrokken de bezoekers in het stadion. In een poging de bal te spelen ging Marc Roca met zijn been naar voren, maar in plaats van het leer raakte hij het been van Dier. De Engelse WK-ganger bleef even liggen, maar kon gelukkig door. Roca kreeg voor zijn charge de gele kaart. Een paar minuten later was het raak voor the Spurs. Na een vlotte aanval trof Kane eerst nog een verdediger, waarna de afvallende bal voor de voeten van Ben Davies belandde. De Welshman dacht niet na en zag zijn poging via Kristensen en Meslier in het doel belanden: 2-2.

Toch kwam Leeds wederom op voorsprong via Rodrigo, die een fraai schot met links in de verre hoek zag belanden: 2-3. Leeds leek met een goed resultaat naar huis te gaan, maar Tottenham kwam alsnog langszij via Bentancur. De Uruguayaan ontving de bal vanaf de rechterkant en schoot enigszins gelukkig via invaller Luke Ayling raak: 3-3. Terwijl de supporters van the Spurs nog juichten, viel de 4-3 alweer en weer was het Bentancur. De middenvelder ontving een goede pass van Kulusevski en wist vlak voor de neus van Meslier af te ronden: 4-3. Het verzet van Leeds was na de tweede gele kaart voor Tyler Adams definitief gebroken.