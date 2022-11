Napoli zet imponerende reeks in Serie A voort en legt druk bij concurrenten

Zaterdag, 12 november 2022 om 17:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:08

Napoli heeft zaterdagmiddag de elfde wedstrijd op rij in de Serie A gewonnen. De ploeg uit Napels zat op rozen door treffers van clubtopscorer Victor Osimhen, Piotr Zielinski Eljif Elmas, waarna een comeback van Udinese net te laat kwam: 3-2. Napoli staat nu elf punten los van Lazio en AC Milan, die beide wel een wedstrijd minder gespeeld hebben.

Luciano Spalletti kon zaterdagmiddag niet over een volledig fitte selectie beschikken. De oefenmeester moest het tegen Udinese nog steeds doen zonder verdediger Amir Rrahmani en smaakmaker Khvicha Kvaratskhelia. De zomeraanwinst, die dit seizoen al goed was voor acht doelpunten en tien assists in zeventien wedstrijden, miste ook al de Serie A-duels met Atalanta (1-2 winst) en Empoli (2-0 winst) vanwege een rugblessure. Udinese deelde al vroeg in het duel de eerste speldenprik uit. Voormalig PEC Zwolle-verdediger Kingsley Ehizibue had een strakke voorzet in huis op Gerard Deulofeu, die doelman Alex Meret van dichtbij testte.

De thuisploeg leek de creativiteit van Kvaratskhelia na een moeizame openingsfase te missen, tot Osimhen de ploeg van Spalletti uit het niets op voorsprong zette. De topscorer van de Serie A werd op maat bediend door Elmas en kon zo zijn negende competitietreffer van het seizoen binnenkoppen: 1-0. De bezoekers kregen vervolgens al snel een volgende tegenslag te verwerken, nadat sterkhouder Deulofeu de strijd vroegtijdig moest staken vanwege een enkelblessure.

Het uitvallen van de creatieveling was slecht voor het moraal van Udinese, dat met een half uur op de klok op een grotere achterstand kwam. Zielinski was het eindstation van een vlotlopende aanval. De middenvelder werd gevonden Hirving Lozano en vond hierna de lange hoek met een geplaatst schot vanaf de rand van het zestienmetergebied: 2-0. Napoli zat op rozen en dacht het duel al vroeg in het tweede bedrijf in het slot te gooien. Ditmaal was het Elmas die meedeelde in de feestvreugde. De vleugelaanvaller legde Jaka Bijol in de luren met een fraaie kapbeweging om daarna met rechts af te ronden: 3-0.

De comfortabele voorsprong was voor Spalletti aanleiding om onder meer de WK-gangers Lozano en Zielinksi rust te gunnen. Zo waar bracht Udinese de marge in de 78ste minuut weer terug naar twee. Isaac Success legde met de borst terug op Ilija Nestorovski, die de rechterbenedenhoek vond: 3-1. De gemakzucht van Napoli werd genadeloos afgestraft en de spanning was helemaal terug toen Lazar Samardzic invaller Juan Jesus de bal ontfutselde en de 3-2 tegen de touwen schoot. Verder dan de aansluitingstreffer lieten de Napolitanen het echter niet komen.