Fenerbahçe gaat in eigen huis ten onder en ziet zegereeks eindigen

Zaterdag, 12 november 2022 om 17:00 • Noel Korteweg

Fenerbahçe is zaterdagmiddag op eigen veld onderuit gegaan tegen Giresunspor, de nummer twaalf van de Süper Lig. De thuisploeg kwam via een penalty van Enner Valencia nog op voorsprong, maar twee doelpunten van Borja Sainz zorgden er uiteindelijk voor dat Fenerbahçe met lege handen staat: 1-2. Na vijf competitieoverwinningen op rij komt er daardoor een einde aan de zegereeks.

Fenerbahçe kwam na ruim twintig minuten spelen op voorsprong. Ramón Arias haalde ex-NEC-speler Ferdi Kadioglu, die aan een indrukwekkende rush bezig was, neer in het strafschopgebied. Valencia benutte de penalty en maakte daarmee al zijn vijftiende treffer van het seizoen: 1-0. Vijf minuten voor rust kreeg João Pedro zijn tweede gele kaart, waardoor de thuisploeg met tien man verder moest.

Halverwege de tweede helft kwam Giresunspor langszij via Sainz. Fenerbahçe-verdediger Serdar Aziz kreeg een voorzet van de bezoekers niet weg en kopte de bal zo in de voeten van Sainz. De Spanjaard schoot de bal met een volley hard in het doel: 1-1. Sainz zou tien minuten later ook de 1-2 maken. Het was opnieuw Aziz die in de fout ging. De verdediger zag de doelpuntenmaker niet in zijn rug komen, waardoor Sainz de bal kon afpakken. De Spanjaard bleef oog in oog met doelman Altay Bayindir koel en schoot de eindstand op het bord.