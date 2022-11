WK-gangers City lijken met hoofd in Qatar en gaan diep in blessuretijd onderuit

Zaterdag, 12 november 2022 om 15:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:50

Manchester City heeft zaterdagmiddag nagelaten om koploper Arsenal onder druk te zetten in de Premier League. The Citizens verloren in eigen huis met 1-2 van Brentford, waardoor de ploeg van Mikel Arteta zaterdagavond op bezoek bij Wolverhampton Wanderers drie punten kan uitlopen en sowieso als koploper de WK-break in gaat. Ivan Toney was met twee doelpunten de grote man in Manchester. Phil Foden maakte de enige treffer voor City.

Pep Guardiola begon zaterdagmiddag met maarliefst tien WK-gangers in zijn basiselftal. De enige basisspeler die vanaf volgende week niet te bewonderen is in Qatar, is Erling Braut Haaland. De spits heeft zich met Noorwegen niet weten te kwalificeren voor het eindtoernooi en kan de winterstop daardoor gebruiken om op vakantie te gaan. Nathan Aké, die door bondscoach Louis van Gaal is geselecteerd voor Oranje, was er niet bij in het Etihad Stadium. De partner van de centrale verdediger staat op het punt om te bevallen. Rúben Dias, Riyad Mahrez en Jack Grealish zaten op de bank tegen de Londenaren.

Het leek er in de eerste vijf minuten van de wedstrijd op alsof de tien WK-gangers van City al met hun hoofd in Qatar zaten. Brentford creëerde namelijk kans na kans in de openingsfase, waarbij Toney de grootste mogelijkheid om zeep hielp. De spits, die dit seizoen de meest scorende Engelsman na Harry Kane is maar niet meegaat naar Qatar, kwam na miscommunicatie in de City-verdediging oog in oog met Ederson te staan. De Braziliaanse goalie hield zijn ploeg met een knappe redding echter op de been. De thuisploeg kwam pas na ruim tien minuten spelen voor het eerst in de buurt van het doel van Brentford-keeper David Raya. Kevin De Bruyne zag de loopactie richting de tweede paal van Haaland, bediende de Noor met een lange pass waarna Haaland de bal in één keer bij Ilkay Gündogan probeerde te krijgen.

De voorzet richting de Duitser was echter nét te hoog, waardoor die mogelijkheid op niets uitliep. Vijf minuten later kwam Brentford verdiend op voorsprong. Raya schoot de bal vanaf eigen helft naar voren, waarna Ben Mee de bal verlengde richting Toney. De penalty-specialist won het luchtduel van Aymeric Laporte en kopte binnen: 0-1. Wat volgde was een vrij chaotische fase van de wedstrijd waarin scheidsrechter Peter Bankes het druk had.

City wilde om te beginnen een strafschop na een handsbal van Rico Henry, maar de arbiter gaf een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied. In de voorzet die daarop volgde ging een City-speler naar de grond, appelleerde de thuisploeg voor een penalty na een vermeende handsbal én werd De Bruyne neergehaald in het strafschopgebied. Bankes en de videoscheidsrechter vonden dit echter niets, waardoor het spel gewoon verder ging.

Raya moest pas in de veertigste minuut voor het eerst in actie komen na een hard schot van Foden, maar in de extra tijd van de eerste helft moest de Spanjaard wél vissen. Het was dezelfde Foden die een afvallende corner snoeihard in het dak van het doel schoot en City daardoor langszij bracht: 1-1. Kort na rust moest Laporte minutenlang behandeld worden na een onbewuste elleboogstoot van Ethan Pinnock. De Spanjaard, die met zijn thuisland mee gaat naar Qatar, kon echter gelukkig verder.

Twintig minuten voor tijd bewees Laporte zijn waarde na een geweldige defensieve actie waardoor Toney een voorzet van Henry niet in het lege doel kon schieten. In de slotfase probeerden De Bruyne, Haaland en João Cancelo (schwalbe) nog een doelpunt te forceren, maar dat zat er niet meer in voor City. Dat lukte de uitploeg wél. Brentford kwam eruit op de counter, waarna Josh Dasilva na een individuele actie de bal hard en laag voorgaf op Toney. De Engelsman hoefde de bal alleen maar binnen te lopen: 1-2.

