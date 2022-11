‘Niet serieus genomen’ Janmaat stapt al na vijf maanden op bij ADO

Zaterdag, 12 november 2022 om 14:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:50

Daryl Janmaat is niet langer technisch manager van ADO Den Haag, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 33-jarige voormalig profvoetballer stapt al na vijf maanden op. Janmaat voelde zich naar verluidt aan zijn lot overgelaten bij de club waar hij de afgelopen twee seizoenen nog als rechtsback speelde.

Janmaat ging in juni aan de slag als technisch manager bij ADO. De aanstelling van Janmaat kwam niet volledig uit de lucht vallen, al gingen Haagse bronnen eerder uit van een 'meeloopfunctie' voor de 34-voudig Oranje-international. Janmaat kreeg echter meteen de eindverantwoordelijkheid over technische zaken bij ADO, een functie die officieel al sinds 2019 niet meer was bemand. Er was de oud-international echter wel toegezegd dat hij zou worden begeleid, hetgeen in werkelijkheid niet zou zijn gebeurd.

Bronnen vertellen aan het AD dat Janmaat zich aan zijn lot overgelaten voelde door de bepalende mensen binnen de club. Daarnaast zou hij nauwelijks invloed hebben gehad als technisch manager, aangezien hij amper beslissingen mocht nemen. Daardoor voelde hij zich nooit volledig serieus genomen in zijn functie. Janmaat is het naar verluidt ook niet eens met de gemaakte keuzes die binnen de club worden gemaakt, waardoor hij na slechts vijf maanden als technisch manager bij ADO vertrekt.

Afgelopen zomer werd Dirk Kuijt als nieuwe hoofdtrainer van ADO gepresenteerd. Zijn aanstelling is echter nog geen onverdeeld succes gebleken. Zijn elftal staat momenteel op een teleurstellende zestiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. ADO kwam vrijdagavond niet verder dan een 0-0 gelijkspel op bezoek bij Telstar. Woensdag maakten de spelers openlijk bekend Giovanni Franken als assistent-trainer bij het eerste elftal te willen halen. Franken was vanaf eind februari 2022 al interim-coach bij de club en kwam in het voorjaar tot de finale van de play-offs om promotie, die na een knotsgekke strijd op strafschoppen verloren werd van Excelsior.