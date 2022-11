Van Nistelrooij en PSV met WK-gangers op jacht naar overwinning op AZ

Zaterdag, 12 november 2022 om 19:53 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:03

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft de opstelling voor de thuiswedstrijd tegen AZ bekendgemaakt. De oefenmeester start met Xavi Simons, Luuk de Jong en Cody Gakpo, die zich maandag allemaal mogen melden in Zeist ter voorbereiding op het WK in Qatar met Oranje, in de basis tegen de Alkmaarders. Noni Madueke begint opnieuw op de bank.

De wedstrijd tegen AZ is een belangrijke voor de Eindhovenaren, aangezien PSV qua punten op gelijke hoogte staat met nummer twee Feyenoord. De Rotterdammers hebben echter een minder doelsaldo, waardoor Van Nistelrooij met zijn ploeg winterkampioen kan worden worden als zaterdagavond gewonnen wordt van AZ en Feyenoord geen monsterzege boekt op stadsgenoot Excelsior. PSV begint logischerwijs dan ook op volle kracht.

Dat betekent dat Walter Benítez onder de lat staat in Eindhoven. De Argentijnse doelman ziet de verdediging bestaan uit Phillipp Mwene, André Ramalho, Armando Obispo en Philipp Max. De Eindhovense defensie incasseerde dit Eredivisie-seizoen al negentien tegentreffers: het meeste van de hele top zes in de competitie. Het middenveld bestaat uit het defensieve duo Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez, met Joey Veerman als meest vooruitgeschoven middenvelder.

Simons, De Jong en Gakpo moeten voor de doelpunten gaan zorgen in het Philips Stadion. Het drietal stapt volgende week met Oranje op het vliegtuig richting Qatar en zal zaterdagavond dus hopen dat het geen blessures oploopt waardoor het toernooi mogelijk in gevaar komt. Voor Simons wordt het zijn eerste eindtoernooi met het grote Oranje. De ex-speler van onder meer Barcelona en Paris Saint-Germain zal hoogstwaarschijnlijk zijn debuut voor het Nederlands elftal gaan maken in Qatar. Tot nu toe speelde hij twee interlands voor Jong Oranje.

AZ

De Alkmaarders zijn succesvol in beroep gegaan tegen de schorsing van sterkhouder Dani de Wit. De middenvelder pakte in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam (2-1) een rode kaart en zou in eerste instantie geschorst zijn tegen PSV, maar is er nu dus gewoon bij. Trainer Pascal Jansen kan niet beschikken over de al langer geblesseerden Bruno Martins Indi en Zinho Vanheusden. De Wit en Vangelis Pavlidis staan, vergeleken met de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-1) van vorige week, in de basis ten koste van Riechedly Bazoer en Maxime Dekker.

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Simons, De Jong, Gakpo

Opstelling AZ: Verhulst; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Reijnders, Clasie, De Wit; Odgaard, Pavlidis, Karlsson