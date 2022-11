Lionel Messi wil nog niet denken aan speciaal affiche op WK met Argentinië

Zaterdag, 12 november 2022 om 13:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:20

Lionel Messi staat op het WK in Qatar mogelijk voor een bijzondere wedstrijd. De 35-jarige superster van Paris Saint-Germain kan in de achtste finale mogelijk Frankrijk treffen, het land door wie Argentinië op het WK in 2018 werd uitgeschakeld in de achtste finale (4-3). In dat geval moet één van de twee landen als eerste in de groep eindigen in Qatar en het andere land als tweede. Messi wil echter nog niet denken aan de knock-outfase van het toernooi en richt zich voorlopig alleen op de openingswedstrijd tegen Saoedi-Arabië.

Argentinië eindigde op het WK in Rusland als tweede in de groep. De ploeg van toenmalig bondscoach Jorge Sampaoli speelde gelijk tegen IJsland (1-1) en verloor van Kroatië (0-3) voordat Messi zijn land tegen Nigeria (1-2) naar de achtste finale schoot. Omdat Frankrijk vrij eenvoudig door haar groep kwam en als eerste eindigde, kwamen de landen elkaar al in de achtste finale tegen. In een knotsgekke wedstrijd – waarin Argentinië nog op 1-2 voorsprong kwam – ging Frankrijk uiteindelijk door naar de kwartfinale (4-3 winst).

Het betekende het einde van de WK-droom van Messi in 2018, die deze winter voor het laatst te bewonderen zal zijn op een mondiaal eindtoernooi. De zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar bekijkt het WK van wedstrijd tot wedstrijd en denkt dus nog niet aan de knock-outfase. “Je moet nadenken over het eerste duel en je moet beginnen met een overwinning. Het is essentieel om een goede start te hebben en om drie van de drie groepswedstrijden te winnen”, begint Messi in gesprek met Olé. La Pulga beseft dat een WK onvoorspelbaar is. “Vandaag zeggen we dat het zo en zo is, en dan gaat het morgen opeens compleet anders.”

“In 2018 stonden we, voor we überhaupt vertrokken, al op de eerste plaats en keken we naar wie we konden treffen in de knock-outfase. Uiteindelijk ging alles anders”, gaat Messi verder. “Op een WK gebeuren altijd dingen die je niet kunt voorspellen en die ‘vreemd’ zijn. We moeten alleen maar aan de eerste wedstrijd denken.” Argentinië wordt door analisten voorzichtig bij de kanshebbers op de titel geplaatst in Qatar. Messi wil de verwachtingen temperen, maar ziet wel overeenkomsten met het team van 2014 dat in de finale van Duitsland verloor (1-0). “Ik zie veel gelijkenissen tussen deze groep en die van 2014. Zowel dit team als die van destijds zijn sterke groepen met een goede mentale geest.” Naast Saoedi-Arabië treft Argentinië ook Mexico en Polen op het WK.