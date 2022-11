Kylian Mbappé van de troon gestoten als duurste speler ter wereld

Zaterdag, 12 november 2022 om 12:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:45

Kylian Mbappé is niet langer de duurste speler ter wereld. De gespecialiseerde website Transfermarkt heeft van Erling Braut Haaland de speler gemaakt met de hoogste marktwaarde. De spits van Manchester City heeft een waarde van 170 miljoen euro, Mbappé volgt met 160 miljoen euro. De Fransman behoort al jaren tot de spelers met meest indrukwekkende transferwaardes, maar moet de koppositie nu dus afstaan.

De schattingen worden gemaakt op basis van verschillende criteria, zoals leeftijd, de club waarvoor een speler speelt, de duur van het contract en de prestaties op het veld. Het tot medio 2027 lopende contract van Haaland bij City zal dan ook een belangrijke factor zijn geweest bij de waardebepaling. Mbappé leek Paris Saint-Germain afgelopen zomer transfervrij te verlaten, maar zette op het laatste moment zijn handtekening onder een nieuw driejarig contract. Zijn verbintenis loopt nu medio 2025 af bij de Franse grootmacht.

Haaland maakte afgelopen zomer de overstap van Dortmund naar City. "Sindsdien is zijn waarde enorm gegroeid", zegt Transfermarkt. "Hij maakt een indrukwekkend debuut door bij zijn nieuwe club." Haaland staat dit seizoen op achttien doelpunten in twaalf Premier League-wedstrijden. In de Champions League wist hij vijf keer het net te vinden in vier optredens. Zaterdagmiddag mag hij zijn bizarre moyenne verder opschroeven, als City het in eigen huis opneemt tegen Brentford. Aansluitend kan de Noor op vakantie, daar hij zich met zijn land niet heeft geplaatst voor het WK.

De derde duurste speler is op dit moment Vinícius Júnior. De aanvaller van Real Madrid wordt getaxeerd op 120 miljoen en houdt daarmee Phil Foden nipt achter zich. Laatstgenoemde sluit de top vier met een marktwaarde van 110 miljoen. City is met twee spelers in de top vier dus goed vertegenwoordigd. Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva (allen tachtig miljoen), Rúben Dias (75 miljoen), João Cancelo en Jack Grealish (beiden zeventig miljoen) behoren ook tot de top twintig. De waarde van Nathan Aké wordt geschat op dertig miljoen.