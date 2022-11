Absolute topspits maakte indruk op Hancko: ‘Direct het hoogste woord’

Zaterdag, 12 november 2022 om 12:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:13

Dávid Hancko is een van de grote verrassingen bij Feyenoord dit seizoen. De centrale verdediger kwam afgelopen zomer over van Sparta Praag en lijkt zich moeiteloos aan te passen aan het niveau van de Rotterdammers. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat hij zich uit over zijn band met de fans van Feyenoord en deelt hij een anekdote over een topspits waar hij in zijn tijd bij Fiorentina mee te maken kreeg.

Hancko wordt bij Feyenoord al snel op handen gedragen door de fans. "Ongelooflijk", aldus de verdediger. "Ik vind het moeilijk om over mezelf te zeggen, maar ik denk dat ik bij Sparta Praag ook een speler was die er goed op stond bij de fans. Maar daar deed ik er jaren over om dat te bereiken. Bij Feyenoord voelde het al zo na een paar weken. Ik zag Feyenoord vorig seizoen spelen tegen Slavia Praag en toen kreeg ik al het gevoel dat ik bij deze club zou kunnen passen."

De Slowaak onderhandelde negen weken over zijn transfer en heeft nog geen moment spijt van zijn overgang. "Ik sprak trainer Arne Slot af en toe en wist al wat er van mij zou worden verwacht als ik daadwerkelijk in de Kuip zou spelen. Ik zag dat publiek tekeergaan bij wedstrijden en ik dacht: daar hoor ik gewoon. Ik weet dat de aanhang van Feyenoord een bepaalde strijd wil zien op het veld. Ik ben heel goed met Róbert Bozeník. Hij zei dat Feyenoord bij mij zou passen, dat het een geweldige club is. Dat supporters net zo enthousiast worden van een tackle als van een passeerbeweging."

Vlahovic

Hancko is niet geheel zonder ervaring binnengekomen bij Feyenoord. De mandekker speelde voorheen in de Serie A en kreeg daar te maken met spitsen van wereldniveau. Het verdedigen is hem met de paplepel ingegoten. "De onderlinge afstanden in Italië zijn heilig voor verdedigers. We trainden lang en tactisch en bijna niemand sprak Engels. Maar het ligt soms ook aan karakter. Ik was een jonge speler uit Slowakije die alles nog moest leren. Op een gegeven moment kwam Dusan Vlahovic naar Fiorentina. Die had binnen een paar dagen het hoogste woord in de kleedkamer.''

Zelf heeft Hancko de komende weken tijd om even op adem te komen. De verdediger heeft zich met Slowakije niet geplaatst voor het WK en gaat zijn vakantie benutten om alles op een rijtje te zetten. "Het was een hectisch jaar. Veel tijd om even bij te komen of te beseffen wat er allemaal is gebeurd, is er niet. De transfer, de verhuizing, de geboorte van mijn zoon. Soms wandelen we in Rotterdam door een parkje en komen de fans van Feyenoord hun waardering uitspreken. Ja, dat is mooi. Bereikbaar zijn voor mensen is belangrijk", besluit de Slowaak.