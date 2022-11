Memphis verschijnt vlak voor WK samen met Promes op populair rapalbum

Zaterdag, 12 november 2022 om 12:25 • Wessel Antes • Laatste update: 12:38

Memphis Depay staat op het gloednieuwe album van de populaire Haagse rapformatie SFB (Strictly Family Business). Op het nummer ‘Tat Tat’, dat voornamelijk over geld, luxe en vrouwen gaat, rapt ook Quincy Promes een verse mee. De dertigjarige Amsterdammer haalt de strafzaak die tegen hem loopt zelfs kort aan in het rapnummer.

Via Instagram roept Memphis Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk op om het nummer in de playlist van het Nederlands elftal te zetten. “@virgilvandijk zet die torrie in die kleedkamer playlist!”, aldus de aanvaller van Barcelona, die laat weten klaar te zijn voor het WK. Aanstaande maandag meldt Memphis zich in Zeist, om op dinsdag samen met de gehele selectie het vliegtuig naar Doha te pakken. Als het aan hem ligt wordt het nummer 'Tat Tat' de komende weken vaak gedraaid in de kleedkamer van Oranje. Van Dijk lijkt de eindverantwoordelijke te zijn voor de muziek bij het Nederlands elftal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Spartak Moskou- aanvaller Promes wordt nog altijd verdacht van poging tot moord. Op een familiefeest in juli 2020 zou hij zijn neef met een mes in de knie hebben gestoken, waarbij het slachtoffer ernstig letsel opliep. De zaak zal in maart volgend jaar inhoudelijk behandeld worden. In het rapnummer van SFB haalt Promes de zaak kort aan. “In Nederland ben ik te teeh, daarom meet (ontmoet, red.) ze mij overzee”, aldus de dertigjarige Amsterdammer. Wanneer je het woord teeh omdraait krijg je heet. In straattaal wordt heet ook gebruikt als term voor ‘onveilig’. Promes doelt er dus op dat het voor hem onmogelijk is om nu in Nederland af te spreken.

Of Promes zelf daadwerkelijk strafbare feiten heeft gepleegd moet nog blijken. Afgelopen zomer nam Memphis het om die reden voor de buitenspeler op via social media. “Mensen veroordelen je zonder dat strafbare feiten zijn bewezen.” Bondscoach Louis van Gaal toonde zijn begrip voor deze actie van Memphis, maar noemde het wel onverstandig. In Qatar gaat Memphis verder in zijn jacht naar de titel topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Robin van Persie draagt die eer nog altijd met vijftig treffers in 102 interlands, terwijl Memphis na 81 interlands al op 42 doelpunten staat.