‘Een honderd procent fitte Clasie had een serieuze kans op het WK gemaakt’

Zaterdag, 12 november 2022 om 11:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:36

Jordy Clasie behoorde tot een van de dertien afvallers in de WK-selectie. De middenvelder van AZ werd door bondscoach Louis van Gaal wel bij de voorselectie gehaald, maar kreeg vrijdagochtend een telefoontje dat hij zijn koffers voor Qatar niet hoeft te pakken. Volgens Pascal Jansen heeft dat deels te maken met het feit dat Clasie niet honderd procent fit is. Was dat wel het geval geweest, dan had hij een serieuze kans gemaakt op het WK, stelt de trainer van AZ.

Van Gaal selecteerde Clasie tien jaar geleden al voor een oefenwedstrijd tegen België. Twee jaar later behoorde hij tot de definitieve selectie voor het WK in Brazilië, waar Nederland een bronzen plak haalde. De kleine middenvelder van AZ behoorde ditmaal opnieuw tot het voorlopige keurkorps, maar moest zijn meerdere erkennen in onder meer Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Davy Klaassen, Marten de Roon en Kenneth Taylor. Jansen vindt de keuze van Van Gaal wel te billijken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is een legitiem verhaal", citeert De Telegraaf uit de mond van Jansen. "Jordy heeft op dit moment in fysiek opzicht andere prioriteiten. De pees in zijn knie heeft gewoon aandacht nodig. Vergeet niet dat wij met AZ al 25 wedstrijden hebben gespeeld, dat is veel voor de belasting van de bewuste pees. Vanuit de gesprekken met Jordy weet ik dat hij hoopte op een plekje in de WK-selectie. Maar als je een WK gaat spelen moet je als speler maximaal belastbaar zijn. Dat is niet het geval bij Jordy en dat is jammer. Want een honderd procent fitte Jordy Clasie had een serieuze kans op het WK gemaakt."

Door het afvallen van Clasie levert AZ voor het eerst in lange tijd geen enkele speler af aan het mondiale eindtoernooi. De club heeft met Jesper Karlsson (Zweden), Milos Kerkez (Hongarije), Pantelis Hatzidiakos en Vangelis Pavlidis (beiden Griekenland) wel een aantal internationals, maar zij wisten zich met hun land niet te plaatsen. Eerder werd al bekend dat het WK niet haalbaar bleek voor Bruno Martins Indi. Bijkomend voordeel voor AZ is dat niemand zich zaterdagavond hoeft in te houden, als de Alkmaarders in Eindhoven de topper spelen tegen PSV.