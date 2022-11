Karsdorp hoeft na botsing met Mourinho niet te klagen: toptransfer lonkt

Zaterdag, 12 november 2022 om 10:59 • Wessel Antes

De situatie van Rick Karsdorp bij AS Roma wordt nauwlettend in de gaten gehouden door Juventus, zo weet La Gazetta dello Sport. De 27-jarige rechtsback kreeg volgens de Italiaanse media afgelopen woensdag van een woedende José Mourinho te horen dat hij in januari op zoek mag naar een nieuwe club. Juve ziet wel brood in de Schoonhovenaar, die in Rome nog tot medio 2025 vastligt.

De roze sportkrant meldt zelfs dat de vertegenwoordigers van Karsdorp reeds in gesprek zijn met Juventus. Of dat om een koopconstructie of huurdeal gaat is niet bekend. Massimiliano Allegri ziet in de rechtspoot de ideale versterking voor zijn rechterflank, waar hij zou moeten concurreren met Danilo en Juan Cuadrado. AS Roma zou zo’n zeventien miljoen euro verlangen voor de diensten van de drievoudig international. In 2017 kochten de Romeinen Karsdorp voor zestien miljoen euro van Feyenoord.

Woensdag ging het helemaal mis tussen Karsdorp en Mourinho. De rechtsback kwam tegen Sassuolo (1-1) pas in de 65ste minuut als invaller in de ploeg voor Zeki Celik en ging vervolgens in de fout bij de tegentreffer vijf minuten voor tijd. Op de persconferentie liet Mourinho zijn woede duidelijk blijken. “De inzet van het team werd verraden vanwege de houding van een onprofessionele speler. Hij verraadde alle anderen. Een fout hoort bij het spel, maar ik had zestien spelers op het veld en ik vond er één niet leuk.” Hoewel Mourinho geen naam wilde noemen, werd duidelijk dat de speler in kwestie hard is aangepakt. “Ik zei de speler dat hij in januari maar een ander team moest gaan zoeken.”

Sinds zijn aankomst in de Italiaanse hoofdstad speelde Karsdorp 122 wedstrijden voor Roma, waarin hij eenmaal trefzeker was en dertien keer fungeerde als aangever. Met de Romeinse club won hij in het afgelopen seizoen de Conference League, door zijn ex-club Feyenoord in de finale met 1-0 te verslaan. In het seizoen 2019/20 speelde Karsdorp nog op huurbasis voor de Rotterdammers, waarna hij zich bij terugkomst in Rome pas echt ontwikkelde tot basisspeler.