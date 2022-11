Vermoedelijke opstelling PSV: Van Nistelrooij hakt knoop door over Madueke

Zaterdag, 12 november 2022 om 10:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:42

PSV hoopt het goede gevoel na de overwinning tegen Ajax zaterdagavond een vervolg te geven. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij neemt het dan in eigen huis op tegen AZ en gaat bij een overwinning zo goed als zeker als koploper de winterstop in. PSV staat in punten gelijk met Feyenoord en heeft een minimale voorsprong op Ajax. Van Nistelrooij ziet geen reden om zijn elftal te wijzigen, waardoor Noni Madueke opnieuw op de bank begint.

Madueke is fit en kan spelen, maar wordt door Van Nistelrooij voorlopig niet gezien als basisspeler. "Hij is een liefhebber pur sang en voelt de passie voor het voetbal", zei de PSV-trainer in aanloop naar het duel met AZ. "Voor hem is het een kwestie van stabiliteit in zijn professionele beleving van dag tot dag. Daar zit voor hem de crux en daarin ben ik met hem bezig. Wil je met de flow mee en binnen onze profkaders, dan moeten jonge spelers daarin mee. Anders val je erbuiten. Zo staat het nu en het is belangrijk, wil je als team groeien en als club ver komen."

Verwacht wordt dat de voorhoede gevormd wordt door het drietal dat vrijdag goed nieuws kreeg van bondscoach Louis van Gaal. Cody Gakpo (links), Luuk de Jong (spits) en Xavi Simons (rechts) behoren allemaal tot de definitieve WK-selectie van het Nederlands elftal. Voor Simons wordt het zijn eerste hoofdtoernooi met Oranje. Hij maakte zelfs nog geen speelminuten. Gakpo werd vorig jaar door toenmalig bondscoach Frank de Boer al meegenomen naar het EK en mocht tien minuten invallen in het groepsduel met Noord-Macedonië. De Jong gaat mee als pinchhitter.

Van Nistelrooij vindt het mooi om te zien wat een zege op Ajax doet met de fans. De spelersbus werd bij terugkomst in Eindhoven onthaald met vuurwerk en gezang. "Tegelijkertijd moeten wij doorgaan om te bevestigen waar we mee bezig zijn. Ik heb zelf niks gemerkt van verandering in gedrag of euforie bij ons. Tegen AZ wacht ons een topper en daar moeten we ons op voorbereiden, zoals we dat op elke wedstrijd moeten doen. Nu is het tijd om door te pakken en de winterstop nemen we straks zoals het komt. Het is nu eenmaal zo bepaald en wij hebben alles erop afgestemd."

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Simons, De Jong, Gakpo