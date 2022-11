PSG is vastberaden en komt snel terug met nieuw megabod op wonderkind

Zaterdag, 12 november 2022 om 09:55 • Wessel Antes • Laatste update: 10:13

Paris Saint-Germain wil er alles aan doen om zich te verzekeren van de diensten van de zestienjarige Endrick, die momenteel nog te bewonderen is bij Palmeiras. Volgens ESPN heeft de Braziliaanse club inmiddels al een bod van 45 miljoen euro voor het wonderkind afgewezen, maar het medium weet ook dat de Parijzenaren snel terug zullen komen met een bod van zestig miljoen euro.

Chelsea, dat momenteel in handen is van de zeer vermogende Amerikaanse eigenaar Todd Boehly, is ook bereid om dat bedrag op tafel te leggen voor Endrick. De spits wordt overigens ook al een jaar hevig in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid, dat in het recente verleden Vinícius Júnior en Rodrygo voor een soortgelijke transfer wist te verleiden. Bij Palmeiras ligt Endrick nog vast tot medio 2025. Vanwege de regelgeving kan hij pas in 2024, op achttienjarige leeftijd, de overstap maken naar Europa.

Douglas, de vader van Endrick, sprak onlangs in de Braziliaanse media over de vele interesse die er is van Europese grootmachten. “Er is nog niets besloten met Real Madrid of welke club dan ook. We zullen in de komende maanden de knoop doorhakken. De club die bereid is te betalen wat Palmeiras wil en Endrick het beste project voorschotelt, zal mijn zoon contracteren.” Marca gaf vorige maand aan dat Real momenteel de beste papieren in handen heeft. Het is nog niet duidelijk of de Koninklijke net als PSG en Chelsea zestig miljoen euro wil betalen voor Endrick.

Endrick was precies zestien jaar, twee maanden en zestien dagen oud toen hij vorige maand debuteerde bij landskampioen Palmeiras. Inmiddels staat hij al op zes wedstrijden in de Braziliaanse Serie A, waarin hij goed was voor drie doelpunten en één assist. Endrick staat ondanks zijn leeftijd al jaren bekend als een van de grootste talenten van Brazilië. In de vier jeugdinterlands die hij speelde voor Brazilië Onder 17 was de goaltjesdief vijf keer trefzeker.