Schreuder gaat niet voor koppel Kudus-Brobbey en verrast op middenveld

Zaterdag, 12 november 2022 om 17:23 • Wessel Antes • Laatste update: 17:36

Mohammed Kudus begint in het uitduel met FC Emmen op de bank bij Ajax, zo blijkt uit de opstelling die Alfred Schreuder zojuist bekend heeft gemaakt. De oefenmeester kiest aan De Oude Meerdijk voor Brian Brobbey in de punt van de aanval. Verder keert Edson Álvarez terug van zijn schorsing, waardoor WK-ganger Davy Klaassen genoegen moet nemen met een rol als wisselspeler. De wedstrijd in Emmen begint om 18.45 uur en is live te zien op ESPN.

In de defensie wijzigt Schreuder niets. Pasveer is de keeper, terwijl Jurriën Timber en Calvin Bassey het centrale duo vormen. Devyne Rensch is de rechtsback van dienst en Owen Wijndal moet de linkerflank verdedigen. Daley Blind begint wederom op de bank. Op het middenveld staan Álvarez, Kenneth Taylor en Steven Berghuis geposteerd. Een tegenvaller voor Klaassen, die bij een invalbeurt zijn tweehonderdste Eredivisie-duel in Amsterdamse dienst zou spelen.

Voorin kiest Schreuder voor Brobbey, wat ten koste gaat van Kudus. De twintigjarige spits zat afgelopen woensdag tegen Vitesse (2-2) nog op de bank omdat hij niet fit genoeg is voor drie wedstrijden in zes dagen. Dusan Tadic en Steven Bergwijn zijn opnieuw de vleugelaanvallers bij Ajax. Schreuder beschikt over een fitte selectie, waardoor onder anderen Francisco Conceição en Lorenzo Lucca nog kunnen worden gebracht om iets te forceren indien dat nodig is.

Emmen start wederom met Richairo Zivkovic in de aanval. De voormalig Ajacied scoorde vorig weekend tegen Fortuna Sittard (0-1 winst) zijn eerste doelpunt van het seizoen. Ajax betaalde in 2014 twee miljoen euro aan FC Groningen voor de destijds zeventienjarige Zivkovic. In totaal kwam hij tien wedstrijden in actie in de hoofdmacht van de Amsterdamse club, waarin hij twee keer trefzeker was. Ook doelman Mickey van der Hart heeft een Ajax-verleden. Hij doorliep de jeugdopleiding en kwam tot één duel in de hoofdmacht.

Opstelling FC Emmen: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Veldmate, Burnet; Mendes, Veendorp, Bernadou, Diemers; Zivkovic, Assenhoun.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Álvarez, Taylor, Berghuis; Tadic, Brobbey, Bergwijn.