Vermoedelijke opstelling Ajax: Ajacied gaat zich in illuster rijtje plaatsen

Zaterdag, 12 november 2022 om 08:55 • Wessel Antes • Laatste update: 10:06

Davy Klaassen gaat zich zaterdagavond in een illuster rijtje Ajacieden plaatsen, zo blijkt uit de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad. De 29-jarige middenvelder kreeg vrijdag te horen dat hij mee mag naar het WK in Qatar en staat volgens de ochtendkrant zaterdagavond in de basis bij Ajax tijdens het belangrijke uitduel bij FC Emmen. Voor Klaassen wordt het zijn tweehonderdste Eredivisie-wedstrijd voor de Amsterdamse club. Mohammed Kudus begint op de bank bij Ajax.

Slechts drie spelers kwamen deze eeuw tot tweehonderd wedstrijden voor Ajax. Twee daarvan zijn nog te vinden in de huidige selectie van Alfred Schreuder: Maarten Stekelenburg en Daley Blind. Lasse Schöne, momenteel aanvoerder van NEC, kwam tussen 2012 en 2019 tot 201 Eredivisie-wedstrijden in het shirt van de Amsterdammers. Klaassen, die tegen Emmen een middenveld vormt met Edson Álvarez en Steven Berghuis, wordt de 22ste Ajacied die deze bijzondere mijlpaal bereikt.

Toch zal het geen feestavond worden aan De Oude Meerdijk: Ajax moet in Emmen gewoon keiharde zaken doen en drie punten bijschrijven. Afgelopen woensdag struikelde het elftal van Schreuder in eigen huis over Vitesse (2-2), waardoor de derde plaats in de Eredivisie momenteel een feit is. In de defensie wijzigt Schreuder niets. Pasveer is de keeper, terwijl Jurriën Timber en Calvin Bassey het centrale duo vormen. Devyne Rensch is de rechtsback van dienst en Owen Wijndal moet de linkerflank verdedigen. Blind begint wederom op de bank.

Voorin kiest Schreuder voor Brian Brobbey, wat ten koste gaat van Kudus. De twintigjarige spits zat tegen Vitesse nog op de bank omdat hij niet fit genoeg is voor drie wedstrijden in zes dagen. Dusan Tadic en Steven Bergwijn zijn opnieuw de vleugelaanvallers bij Ajax. De wedstrijd in Emmen begint om 18.45 uur en is live te zien op ESPN.

Vermoedelijke opstelling FC Emmen: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Veldmate, Burnet; Mendes, Veendorp, Bernadou, Diemers; Zivkovic, Assenhoun.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Álvarez, Klaassen, Berghuis; Tadic, Brobbey, Bergwijn.